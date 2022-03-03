https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776229070.html

Туроператоры рассказали, сколько можно сэкономить на путешествии в марте

Туроператоры рассказали, сколько можно сэкономить на путешествии в марте - РИА Новости, 03.03.2022

Туроператоры рассказали, сколько можно сэкономить на путешествии в марте

Российские туроператоры предлагают путевки в Египет и Турцию на март с высокими скидками, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:27

2022-03-03T15:27

2022-03-03T15:27

туризм

туризм

египет

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турция

новости - туризм

оаэ

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские туроператоры предлагают путевки в Египет и Турцию на март с высокими скидками, рассказали РИА Новости представители отрасли.После пандемии впервые за пару лет появились так называемые "горящие туры" — с существенной скидкой. "Сегодня они составляют 65 процентов от всех мартовских предложений. Дисконт в Турцию и Египет на ближайшие две недели в среднем — 25 процентов", — сообщил директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Компании пошли на такой шаг из-за низкого спроса и высокого предложения, пояснил он.Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян пояснил, что сейчас плохо продаются турецкие, египетские курорты и ОАЭ. "У туроператоров выкуплено много мест в самолетах, в отелях, но они сейчас просто не продаются. Снижение цен — это попытка хоть как-то простимулировать продажи", — говорит он.Ранее Ростуризм после переговоров с представителями Турции, Египта и Туниса сообщил, что эти страны ждут российских отдыхающих и не планируют введение каких-либо ограничений в отношении России.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, египет, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, новости - туризм, оаэ