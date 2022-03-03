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Туризм
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Туроператоры рассказали, сколько можно сэкономить на путешествии в марте
Туроператоры рассказали, сколько можно сэкономить на путешествии в марте - РИА Новости, 03.03.2022
Туроператоры рассказали, сколько можно сэкономить на путешествии в марте
Российские туроператоры предлагают путевки в Египет и Турцию на март с высокими скидками, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:27
2022-03-03T15:27
туризм
туризм
египет
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские туроператоры предлагают путевки в Египет и Турцию на март с высокими скидками, рассказали РИА Новости представители отрасли.После пандемии впервые за пару лет появились так называемые "горящие туры" — с существенной скидкой. "Сегодня они составляют 65 процентов от всех мартовских предложений. Дисконт в Турцию и Египет на ближайшие две недели в среднем — 25 процентов", — сообщил директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Компании пошли на такой шаг из-за низкого спроса и высокого предложения, пояснил он.Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян пояснил, что сейчас плохо продаются турецкие, египетские курорты и ОАЭ. "У туроператоров выкуплено много мест в самолетах, в отелях, но они сейчас просто не продаются. Снижение цен — это попытка хоть как-то простимулировать продажи", — говорит он.Ранее Ростуризм после переговоров с представителями Турции, Египта и Туниса сообщил, что эти страны ждут российских отдыхающих и не планируют введение каких-либо ограничений в отношении России.
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туризм, египет, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, новости - туризм, оаэ
15:27 03.03.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько можно сэкономить на путешествии в марте

Российские туроператоры предлагать путевки в Египет и Турцию на март по сниженным ценам

© Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Pixabay / Şinasi Müldür
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские туроператоры предлагают путевки в Египет и Турцию на март с высокими скидками, рассказали РИА Новости представители отрасли.
После пандемии впервые за пару лет появились так называемые "горящие туры" — с существенной скидкой. "Сегодня они составляют 65 процентов от всех мартовских предложений. Дисконт в Турцию и Египет на ближайшие две недели в среднем — 25 процентов", — сообщил директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.
Компании пошли на такой шаг из-за низкого спроса и высокого предложения, пояснил он.
Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян пояснил, что сейчас плохо продаются турецкие, египетские курорты и ОАЭ. "У туроператоров выкуплено много мест в самолетах, в отелях, но они сейчас просто не продаются. Снижение цен — это попытка хоть как-то простимулировать продажи", — говорит он.
Ранее Ростуризм после переговоров с представителями Турции, Египта и Туниса сообщил, что эти страны ждут российских отдыхающих и не планируют введение каких-либо ограничений в отношении России.
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