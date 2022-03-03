https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776224468.html

Власти рассказали, сколько туристов посетило Кабардино-Балкарию в этом году

Власти рассказали, сколько туристов посетило Кабардино-Балкарию в этом году - РИА Новости, 03.03.2022

Власти рассказали, сколько туристов посетило Кабардино-Балкарию в этом году

Больше 92 тысяч гостей посетили курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии с начала 2022 года, сообщает региональное министерство туризма. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:20

2022-03-03T13:20

2022-03-03T13:21

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НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. Больше 92 тысяч гостей посетили курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии с начала 2022 года, сообщает региональное министерство туризма.Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.Как отметил глава ведомства Мурат Шогенцуков, пиковые нагрузки пришлись на новогодние праздники. По предварительным данным, общий турпоток в республику с начала года достиг 200 тысяч отдыхающих, добавил он.По информации министерства, особенно популярны курорты Кабардино-Балкарии у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга. На выходные сюда часто приезжают из близлежащих регионов.

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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