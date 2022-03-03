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Туризм
https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776224468.html
Власти рассказали, сколько туристов посетило Кабардино-Балкарию в этом году
Власти рассказали, сколько туристов посетило Кабардино-Балкарию в этом году - РИА Новости, 03.03.2022
Власти рассказали, сколько туристов посетило Кабардино-Балкарию в этом году
Больше 92 тысяч гостей посетили курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии с начала 2022 года, сообщает региональное министерство туризма. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:20
2022-03-03T13:21
туризм
туризм
новости - туризм
ростов-на-дону
москва
краснодар
эльбрус
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. Больше 92 тысяч гостей посетили курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии с начала 2022 года, сообщает региональное министерство туризма.Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.Как отметил глава ведомства Мурат Шогенцуков, пиковые нагрузки пришлись на новогодние праздники. По предварительным данным, общий турпоток в республику с начала года достиг 200 тысяч отдыхающих, добавил он.По информации министерства, особенно популярны курорты Кабардино-Балкарии у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга. На выходные сюда часто приезжают из близлежащих регионов.
https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html
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туризм, новости - туризм, ростов-на-дону, москва, краснодар, эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), екатеринбург, санкт-петербург
13:20 03.03.2022 (обновлено: 13:21 03.03.2022)
 
Власти рассказали, сколько туристов посетило Кабардино-Балкарию в этом году

Турпоток на курорт "Эльбрус" с начала года вырос на 15 процентов

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкСноубордисты на снегу в Поляне Азау, на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарской республике
Сноубордисты на снегу в Поляне Азау, на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарской республике - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. Больше 92 тысяч гостей посетили курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии с начала 2022 года, сообщает региональное министерство туризма.
Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отметил глава ведомства Мурат Шогенцуков, пиковые нагрузки пришлись на новогодние праздники. По предварительным данным, общий турпоток в республику с начала года достиг 200 тысяч отдыхающих, добавил он.
По информации министерства, особенно популярны курорты Кабардино-Балкарии у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга. На выходные сюда часто приезжают из близлежащих регионов.
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