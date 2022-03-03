11:46 03.03.2022 (обновлено: 11:55 03.03.2022)
Стоимость пшеницы на Чикагской бирже взлетела выше 11 долларов за бушель
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго превысила 11 долларов за бушель впервые с 2008 года
Пшеница на полях
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Стоимость эталонной пшеницы на бирже в Чикаго подскочила по итогам торгов среды более чем на 7% и превысила 11 долларов за бушель впервые с весны 2008 года на рисках перебоев с поставками и дефицита урожая, свидетельствуют данные торгов и комментарии.
По итогам торгов на Чикагской бирже майский фьючерс на пшеницу подорожал до 11,34 доллара, впервые с 25 мая 2008 года превысив отметку в 11 долларов за бушель.
Котировки пшеницы растут уже четвертый день подряд. За это время она выросла в цене на 34,5%. Таким образом, за первые три дня марта пшеница подорожала сильнее чем за весь февраль - на 22,2% против 21,9%.
"Последствия широкомасштабных санкций США и Европы относительно России радикально изменили ситуацию с поставками через Черное море, в то время как мировые запасы ограничены. Украина и Россия отгружают более четверти мирового экспорта пшеницы, а военные действия приводят к закрытию портов и нарушению логистики", - передаёт агентство Блумберг, уточняя, что также существует риск дефицита удобрений и урожая в следующем сезоне.
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