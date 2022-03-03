https://ria.ru/20220303/pshenitsa-1776204340.html

Стоимость пшеницы на Чикагской бирже взлетела выше 11 долларов за бушель

Стоимость пшеницы на Чикагской бирже взлетела выше 11 долларов за бушель - РИА Новости, 03.03.2022

Стоимость пшеницы на Чикагской бирже взлетела выше 11 долларов за бушель

Стоимость эталонной пшеницы на бирже в Чикаго подскочила по итогам торгов среды более чем на 7% и превысила 11 долларов за бушель впервые с весны 2008 года на... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:46

2022-03-03T11:46

2022-03-03T11:55

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Стоимость эталонной пшеницы на бирже в Чикаго подскочила по итогам торгов среды более чем на 7% и превысила 11 долларов за бушель впервые с весны 2008 года на рисках перебоев с поставками и дефицита урожая, свидетельствуют данные торгов и комментарии.По итогам торгов на Чикагской бирже майский фьючерс на пшеницу подорожал до 11,34 доллара, впервые с 25 мая 2008 года превысив отметку в 11 долларов за бушель.Котировки пшеницы растут уже четвертый день подряд. За это время она выросла в цене на 34,5%. Таким образом, за первые три дня марта пшеница подорожала сильнее чем за весь февраль - на 22,2% против 21,9%."Последствия широкомасштабных санкций США и Европы относительно России радикально изменили ситуацию с поставками через Черное море, в то время как мировые запасы ограничены. Украина и Россия отгружают более четверти мирового экспорта пшеницы, а военные действия приводят к закрытию портов и нарушению логистики", - передаёт агентство Блумберг, уточняя, что также существует риск дефицита удобрений и урожая в следующем сезоне.

https://ria.ru/20220302/kredity-1776049198.html

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Станислав Ванд

экономика, сша, россия, европа