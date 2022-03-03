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Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной

Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 03.03.2022

Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной

Вашингтон считает, что введение бесполетной зоны над Украиной повлекло бы за собой необходимость для США сбивать пролетающей над страной российские военные... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:03

2022-03-03T22:03

2022-03-03T23:08

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Вашингтон считает, что введение бесполетной зоны над Украиной повлекло бы за собой необходимость для США сбивать пролетающей над страной российские военные самолеты, что означало бы начало войны с РФ, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать", - сказала Псаки в ходе брифинга.Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ. Как отмечали в Белом доме, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр, администрация президента сша, дженнифер псаки