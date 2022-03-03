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Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной
Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 03.03.2022
Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной
Вашингтон считает, что введение бесполетной зоны над Украиной повлекло бы за собой необходимость для США сбивать пролетающей над страной российские военные... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:03
2022-03-03T23:08
в мире
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россия
украина
ситуация в днр и лнр
администрация президента сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Вашингтон считает, что введение бесполетной зоны над Украиной повлекло бы за собой необходимость для США сбивать пролетающей над страной российские военные самолеты, что означало бы начало войны с РФ, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать", - сказала Псаки в ходе брифинга.Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ. Как отмечали в Белом доме, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией.
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в мире, сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр, администрация президента сша, дженнифер псаки
22:03 03.03.2022 (обновлено: 23:08 03.03.2022)
 
Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной

Псаки: введение бесполетной зоны над Украиной повлекло бы военный конфликт США с Россией

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Вашингтон считает, что введение бесполетной зоны над Украиной повлекло бы за собой необходимость для США сбивать пролетающей над страной российские военные самолеты, что означало бы начало войны с РФ, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать", - сказала Псаки в ходе брифинга.
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ. Как отмечали в Белом доме, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией.
 
В миреСШАРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРАдминистрация президента СШАДженнифер Псаки
 
 
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