21:47 03.03.2022 (обновлено: 08:26 04.03.2022)
Псаки прокомментировала призыв Киева исключить Россию из Совбеза ООН
Представитель Белого дома Псаки: США не предвидят исключения России из Совбеза ООН
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США не предвидят исключения России из Совета Безопасности ООН, как призывали сделать власти Украины в ответ на проводимую в стране российскую военную операцию, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы не видим, чтобы это происходило", — сказала Псаки на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие предложения. Она отметила, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН, поэтому США не концентрируются на обсуждении исключения России из Совета.
"Мы сфокусированы на изоляции Российской Федерации", — сказала Псаки.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.