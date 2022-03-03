https://ria.ru/20220303/protivostoyanie-1776250630.html

Урок от противостояния с Западом будет исцеляющим, заявили в Совфеде

Урок от противостояния с Западом будет исцеляющим, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.03.2022

Урок от противостояния с Западом будет исцеляющим, заявили в Совфеде

Противостояние России и Запада было неизбежным, урок из происшедшего, болезненный для всех, окажется исцеляющим и долгоиграющим, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:55

2022-03-03T13:55

2022-03-03T13:58

общество

россия

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Противостояние России и Запада было неизбежным, урок из происшедшего, болезненный для всех, окажется исцеляющим и долгоиграющим, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Схватка была неизбежной, нам не оставили свободы выбора. Рано или поздно все завершится, верю, что к лучшему. Мир совершенно точно уже не будет таким, каким его строили последние 30 лет. Но урок из происшедшего, болезненный для всех, уверен, окажется исцеляющим и долгоиграющим", - написал Косачев в Facebook.Он выразил надежду, что в этом мире действительно будут гарантированы права людей, демократия и верховенство закона для всех без исключения стран и народов, а не только для избранных. "Что в этом мире будет гарантировано международное право для торгово-экономических отношений, будут реально защищены банковские активы и имущественные права, будет безграничная свобода передвижения и неограничиваемая свобода слова, будут искусство и спорт без политики. А самое главное - не будет никакой избирательности в применении этих принципов и никакой экстерриториальности ни для одного из государств, даже самого сильного", - подчеркнул сенатор.По его словам, отныне и навсегда "мы будем помнить нынешнюю лицемерную риторику Запада о недопустимости применения силы в межгосударственных отношениях, о суверенитете и невмешательстве во внутренние дела других народов, о защите гражданского населения и так далее".Как отметил парламентарий, подобного "наговорили на года и десятилетия вперед", это все зафиксировано. "Мир совершенно точно более не будет таким, каким его строили под себя наши геополитические оппоненты, которым все эти годы мы предлагали юридически оформленное партнёрство и союзничество. И это уже неплохо", - заключил он.

https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776152709.html

https://ria.ru/20220302/nato-1776060357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, константин косачев