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США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца
США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца - РИА Новости, 03.03.2022
США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца
Власти США предъявили обвинения в нарушении антироссийских санкций продюсеру-американцу Джону Хэнику за сотрудничество с предпринимателем из РФ Константином... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:26
2022-03-03T23:26
в мире
константин малофеев
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения в нарушении антироссийских санкций продюсеру-американцу Джону Хэнику за сотрудничество с предпринимателем из РФ Константином Малофеевым, сообщило местное министерство юстиции.Хэник, который задержан в Великобритании для возможной экстрадиции в США, подозревается в том, что он "создавал или пытался создать" для Малофеева телесети в России, Болгарии и Греции."Гражданин США Джон Хэник обвиняется в нарушении санкций Соединенных Штатов и представлении ложных сведений по поводу своей многолетней работы на подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева", - сказано в пресс-релизе.Малофеев оказался в санкционных списках США в декабре 2014 года. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе.
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в мире, константин малофеев, сша, россия
23:26 03.03.2022
 
США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца

Минюст США обвинил в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца Хэника

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения в нарушении антироссийских санкций продюсеру-американцу Джону Хэнику за сотрудничество с предпринимателем из РФ Константином Малофеевым, сообщило местное министерство юстиции.
Хэник, который задержан в Великобритании для возможной экстрадиции в США, подозревается в том, что он "создавал или пытался создать" для Малофеева телесети в России, Болгарии и Греции.
"Гражданин США Джон Хэник обвиняется в нарушении санкций Соединенных Штатов и представлении ложных сведений по поводу своей многолетней работы на подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева", - сказано в пресс-релизе.
Малофеев оказался в санкционных списках США в декабре 2014 года. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе.
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