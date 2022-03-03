https://ria.ru/20220303/prodyusser-1776385942.html
США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца
США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца - РИА Новости, 03.03.2022
США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца
Власти США предъявили обвинения в нарушении антироссийских санкций продюсеру-американцу Джону Хэнику за сотрудничество с предпринимателем из РФ Константином... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:26
2022-03-03T23:26
2022-03-03T23:26
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константин малофеев
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения в нарушении антироссийских санкций продюсеру-американцу Джону Хэнику за сотрудничество с предпринимателем из РФ Константином Малофеевым, сообщило местное министерство юстиции.Хэник, который задержан в Великобритании для возможной экстрадиции в США, подозревается в том, что он "создавал или пытался создать" для Малофеева телесети в России, Болгарии и Греции."Гражданин США Джон Хэник обвиняется в нарушении санкций Соединенных Штатов и представлении ложных сведений по поводу своей многолетней работы на подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева", - сказано в пресс-релизе.Малофеев оказался в санкционных списках США в декабре 2014 года. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константин малофеев, сша, россия
США обвинили в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца
Минюст США обвинил в нарушении антироссийских санкций телепродюсера-американца Хэника