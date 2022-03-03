https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776188371.html

Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен

Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен - РИА Новости, 03.03.2022

Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен

Правительство РФ сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен, в том числе сахар, соответствующее постановление подписано, сообщила в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:18

2022-03-03T10:18

2022-03-03T10:18

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_494ac6e0acdc149496db45da5682d2c3.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство РФ сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен, в том числе сахар, соответствующее постановление подписано, сообщила в четверг пресс-служба кабмина."Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Согласно прежней редакции правил, в настоящее время сельхозпродукция в интервенционном фонде может реализовываться без проведения биржевых торгов по решению правительства в ряде случаев, например, для оказания международной гуманитарной помощи или в случае недостатка продукции в регионе в результате опасных для производства природных явлений."Согласно новым правилам, правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции", - пояснили в кабмине.Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, будет определять Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой."Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения ее качества. В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет – по цене закупки", - указано в сообщении.Резервы госфонда формируются в ходе государственных закупочных интервенций. До недавнего времени государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного интервенционного фонда на рынке сахара.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/kredity-1776049198.html

https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, россия