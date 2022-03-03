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https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776188371.html
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен - РИА Новости, 03.03.2022
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен
Правительство РФ сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен, в том числе сахар, соответствующее постановление подписано, сообщила в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:18
2022-03-03T10:18
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство РФ сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен, в том числе сахар, соответствующее постановление подписано, сообщила в четверг пресс-служба кабмина."Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Согласно прежней редакции правил, в настоящее время сельхозпродукция в интервенционном фонде может реализовываться без проведения биржевых торгов по решению правительства в ряде случаев, например, для оказания международной гуманитарной помощи или в случае недостатка продукции в регионе в результате опасных для производства природных явлений."Согласно новым правилам, правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции", - пояснили в кабмине.Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, будет определять Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой."Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения ее качества. В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет – по цене закупки", - указано в сообщении.Резервы госфонда формируются в ходе государственных закупочных интервенций. До недавнего времени государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного интервенционного фонда на рынке сахара.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/kredity-1776049198.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, россия
10:18 03.03.2022
 
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен

Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство РФ сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен, в том числе сахар, соответствующее постановление подписано, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
"Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Согласно прежней редакции правил, в настоящее время сельхозпродукция в интервенционном фонде может реализовываться без проведения биржевых торгов по решению правительства в ряде случаев, например, для оказания международной гуманитарной помощи или в случае недостатка продукции в регионе в результате опасных для производства природных явлений.
"Согласно новым правилам, правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции", - пояснили в кабмине.
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Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, будет определять Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.
"Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения ее качества. В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет – по цене закупки", - указано в сообщении.
Резервы госфонда формируются в ходе государственных закупочных интервенций. До недавнего времени государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного интервенционного фонда на рынке сахара.
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