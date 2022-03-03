https://ria.ru/20220303/produktsiya-1776188371.html
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен - РИА Новости, 03.03.2022
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен
Правительство РФ сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен, в том числе сахар, соответствующее постановление подписано, сообщила в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:18
2022-03-03T10:18
2022-03-03T10:18
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_494ac6e0acdc149496db45da5682d2c3.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство РФ сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен, в том числе сахар, соответствующее постановление подписано, сообщила в четверг пресс-служба кабмина."Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Согласно прежней редакции правил, в настоящее время сельхозпродукция в интервенционном фонде может реализовываться без проведения биржевых торгов по решению правительства в ряде случаев, например, для оказания международной гуманитарной помощи или в случае недостатка продукции в регионе в результате опасных для производства природных явлений."Согласно новым правилам, правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции", - пояснили в кабмине.Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, будет определять Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой."Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения ее качества. В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет – по цене закупки", - указано в сообщении.Резервы госфонда формируются в ходе государственных закупочных интервенций. До недавнего времени государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного интервенционного фонда на рынке сахара.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/kredity-1776049198.html
https://ria.ru/20220303/trillion-1776103762.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_24c0209f1ae88c34befbf557c5072cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, россия
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен
Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство РФ сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен, в том числе сахар, соответствующее постановление подписано, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
"Правительство расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Согласно прежней редакции правил, в настоящее время сельхозпродукция в интервенционном фонде может реализовываться без проведения биржевых торгов по решению правительства в ряде случаев, например, для оказания международной гуманитарной помощи или в случае недостатка продукции в регионе в результате опасных для производства природных явлений.
"Согласно новым правилам, правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции", - пояснили в кабмине.
Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, будет определять Минсельхоз
по согласованию с Минэкономразвития, Минфином
и Федеральной антимонопольной службой.
"Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения ее качества. В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет – по цене закупки", - указано в сообщении.
Резервы госфонда формируются в ходе государственных закупочных интервенций. До недавнего времени государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного интервенционного фонда на рынке сахара.