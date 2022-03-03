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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/prizyvy-1776273551.html
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России - РИА Новости, 03.03.2022
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России
Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку всем фактам призывов и вовлечения в акции против спецоперации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:02
2022-03-03T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
генеральная прокуратура рф
украина
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку всем фактам призывов и вовлечения в акции против спецоперации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - уточняет ведомство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/rossiya-1776221793.html
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в мире, россия, генеральная прокуратура рф, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:02 03.03.2022 (обновлено: 15:05 03.03.2022)
 
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России

Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против спецоперации России на Украине

© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку всем фактам призывов и вовлечения в акции против спецоперации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Вооруженными Силами РФ проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети интернет распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных "антивоенных" акций. Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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"Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - уточняет ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияГенеральная прокуратура РФУкраинаВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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