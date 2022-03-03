https://ria.ru/20220303/prizyvy-1776273551.html

Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России

Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России - РИА Новости, 03.03.2022

Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России

Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку всем фактам призывов и вовлечения в акции против спецоперации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:02

2022-03-03T15:02

2022-03-03T15:05

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку всем фактам призывов и вовлечения в акции против спецоперации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - уточняет ведомство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/rossiya-1776221793.html

https://ria.ru/20220301/arest-1775888100.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, генеральная прокуратура рф, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр