https://ria.ru/20220303/prizyvy-1776273551.html
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России - РИА Новости, 03.03.2022
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России
Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку всем фактам призывов и вовлечения в акции против спецоперации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:02
2022-03-03T15:02
2022-03-03T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
генеральная прокуратура рф
украина
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ даст правовую оценку всем фактам призывов и вовлечения в акции против спецоперации Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - уточняет ведомство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/rossiya-1776221793.html
https://ria.ru/20220301/arest-1775888100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, генеральная прокуратура рф, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:02 03.03.2022 (обновлено: 15:05 03.03.2022)
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против операции России
Генпрокуратура даст правовую оценку призывам к акции против спецоперации России на Украине