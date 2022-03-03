https://ria.ru/20220303/prestupleniya-1776385527.html
Лукашевич: Запад не хочет видеть преступления националистов на Украине
Лукашевич: Запад не хочет видеть преступления националистов на Украине - РИА Новости, 03.03.2022
Лукашевич: Запад не хочет видеть преступления националистов на Украине
Западные страны в упор не видят преступлений, которые совершают национальные батальоны на Украине - это лицемерие, доведенное до предела, заявил постпред России РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:20
2022-03-03T23:20
2022-03-03T23:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Западные страны в упор не видят преступлений, которые совершают национальные батальоны на Украине - это лицемерие, доведенное до предела, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."В упор не видят тех преступлений, которые совершаются сейчас на Украине и совершались все эти годы национальными батальонами и вооруженными силами Украины - то есть лицемерие, доведенное до предела", - сказал Лукашевич в эфире "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Лукашевич: Запад не хочет видеть преступления националистов на Украине
Постпред при ОБСЕ Лукашевич: Запад не хочет видеть преступления националистов на Украине