https://ria.ru/20220303/presledovanie-1776160092.html

Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией"

Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией" - РИА Новости, 03.03.2022

Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией"

Преследование русских в мире – это проявление расизма и ксенофобии, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T02:06

2022-03-03T02:06

2022-03-03T02:07

анна нетребко

мюнхен

россия

украина

в мире

валерий гергиев

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Преследование русских в мире – это проявление расизма и ксенофобии, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.Ранее Парижская филармония отменила концерты Гергиева в апреле, попечительский совет Эдинбургского международного фестиваля "попросил и принял отставку" маэстро с поста почетного президента, а мэр Мюнхена принял решение отстранить Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку Гергиев не обозначил свою позицию по ситуации на Украине. Также в Баварской государственной опере сообщили, что разрывают отношения с оперной певицей Анной Нетребко и Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

мюнхен

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

анна нетребко, мюнхен, россия, украина, в мире, валерий гергиев