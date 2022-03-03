02:06 03.03.2022 (обновлено: 02:07 03.03.2022)
Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией"
Президент Венесуэлы Мадуро: преследование русских в мире – это расизм и ксенофобия
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Преследование русских в мире – это проявление расизма и ксенофобии, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Представьте себе, преследуют русских по всему миру. Филармонический оркестр в одной из европейских стран разорвал отношения с великим дирижером российского оркестра только потому, что он русский. Как это называется? Ксенофобия, расизм, нарушение прав человека", — сказал глава государства.
Ранее Парижская филармония отменила концерты Гергиева в апреле, попечительский совет Эдинбургского международного фестиваля "попросил и принял отставку" маэстро с поста почетного президента, а мэр Мюнхена принял решение отстранить Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку Гергиев не обозначил свою позицию по ситуации на Украине. Также в Баварской государственной опере сообщили, что разрывают отношения с оперной певицей Анной Нетребко и Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине.
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