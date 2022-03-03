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Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией"
Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией" - РИА Новости, 03.03.2022
Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией"
Преследование русских в мире – это проявление расизма и ксенофобии, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T02:06
2022-03-03T02:07
анна нетребко
мюнхен
россия
украина
в мире
валерий гергиев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Преследование русских в мире – это проявление расизма и ксенофобии, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.Ранее Парижская филармония отменила концерты Гергиева в апреле, попечительский совет Эдинбургского международного фестиваля "попросил и принял отставку" маэстро с поста почетного президента, а мэр Мюнхена принял решение отстранить Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку Гергиев не обозначил свою позицию по ситуации на Украине. Также в Баварской государственной опере сообщили, что разрывают отношения с оперной певицей Анной Нетребко и Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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анна нетребко, мюнхен, россия, украина, в мире, валерий гергиев
02:06 03.03.2022 (обновлено: 02:07 03.03.2022)
 
Мадуро назвал преследование русских в мире "расизмом и ксенофобией"

Президент Венесуэлы Мадуро: преследование русских в мире – это расизм и ксенофобия

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар — РИА Новости. Преследование русских в мире – это проявление расизма и ксенофобии, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Представьте себе, преследуют русских по всему миру. Филармонический оркестр в одной из европейских стран разорвал отношения с великим дирижером российского оркестра только потому, что он русский. Как это называется? Ксенофобия, расизм, нарушение прав человека", — сказал глава государства.

Ранее Парижская филармония отменила концерты Гергиева в апреле, попечительский совет Эдинбургского международного фестиваля "попросил и принял отставку" маэстро с поста почетного президента, а мэр Мюнхена принял решение отстранить Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку Гергиев не обозначил свою позицию по ситуации на Украине. Также в Баварской государственной опере сообщили, что разрывают отношения с оперной певицей Анной Нетребко и Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время праздничного концерта в честь Дня славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад "отменяет" русскую культуру
 
Анна НетребкоМюнхенРоссияУкраинаВ миреВалерий Гергиев
 
 
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