https://ria.ru/20220303/postpred-1776380217.html
Запад ведет себя агрессивно, заявил постпред при ОБСЕ
Запад ведет себя агрессивно, заявил постпред при ОБСЕ - РИА Новости, 03.03.2022
Запад ведет себя агрессивно, заявил постпред при ОБСЕ
Запад ведет себя агрессивно, игнорирует истоки кризиса на Украине, забыл про минские соглашения и блокаду жителей Донбасса, заявил постпред России при ОБСЕ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:04
2022-03-03T23:04
2022-03-03T23:04
в мире
украина
донбасс
исток
обсе
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запад ведет себя агрессивно, игнорирует истоки кризиса на Украине, забыл про минские соглашения и блокаду жителей Донбасса, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Большинство западных стран вело и ведет себя очень вызывающе агрессивно, продвигает свою логику событий, как всегда обвиняет во всем Россию, полностью игнорируются причины и истоки создания этой ситуации - кризиса на Украине: восемь лет издевательств над гражданским населением Донбасса. Никто, кстати, не вспоминает ни про многолетнюю блокаду, в которой жили эти регионы, ни про минские соглашения", - сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что заодно западные страны записывают в качестве ко-спонсора российской "агрессии" и Белоруссию. "Одним словом, ставят все с ног на голову", - добавил постпред РФ.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776059990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, исток, обсе, владимир путин, донецкая народная республика, россия
Запад ведет себя агрессивно, заявил постпред при ОБСЕ
Лукашевич: Запад ведет себя агрессивно, игнорирует истоки кризиса на Украине