https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html

Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США

Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США - РИА Новости, 03.03.2022

Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США

Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:08

2022-03-03T13:08

2022-03-03T16:03

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

сша

наука

энергомаш

рд-180

рд-181

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24"."Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения "Энергомаш", — сообщил он.Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигателе РД-181, применяемом на первой ступени ракеты Antares.Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.Глава "Роскосмоса" напомнил, что с середины 90-х годов в США всего было поставлено 122 РД-180.Рогозин призвал США теперь летать на "своих метлах".Он также отметил, что компания переключится на создание спутников двойного назначения.

https://ria.ru/20220303/roskosmos-1776180477.html

https://ria.ru/20220303/sputniki-1776237550.html

россия

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, сша, энергомаш, рд-180, рд-181, санкции в отношении россии