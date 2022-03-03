https://ria.ru/20220303/postavki-1776235132.html
Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США
Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США - РИА Новости, 03.03.2022
Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США
Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:08
2022-03-03T13:08
2022-03-03T16:03
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
сша
наука
энергомаш
рд-180
рд-181
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24"."Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения "Энергомаш", — сообщил он.Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигателе РД-181, применяемом на первой ступени ракеты Antares.Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.Глава "Роскосмоса" напомнил, что с середины 90-х годов в США всего было поставлено 122 РД-180.Рогозин призвал США теперь летать на "своих метлах".Он также отметил, что компания переключится на создание спутников двойного назначения.
https://ria.ru/20220303/roskosmos-1776180477.html
https://ria.ru/20220303/sputniki-1776237550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, сша, энергомаш, рд-180, рд-181, санкции в отношении россии
13:08 03.03.2022 (обновлено: 16:03 03.03.2022)
Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США
Глава "Роскосмоса" Рогозин объявил о прекращении поставок ракетных двигателей в США