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СМИ: посольство России в Австралии получило подозрительную посылку
СМИ: посольство России в Австралии получило подозрительную посылку - РИА Новости, 03.03.2022
СМИ: посольство России в Австралии получило подозрительную посылку
Подозрительный предмет с порошком оказался на территории посольства России в столице Австралии Канберре, сообщил местный телеканал 9News. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T06:34
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россия
австралия
в мире
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подозрительный предмет с порошком оказался на территории посольства России в столице Австралии Канберре, сообщил местный телеканал 9News.Сообщается, что местные чрезвычайные службы прибыли на место после того, как в посольство была доставлена подозрительная посылка с порошком.
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россия, австралия, в мире, происшествия
06:34 03.03.2022
 
СМИ: посольство России в Австралии получило подозрительную посылку

9News: на территории посольства России в Австралии нашли подозрительный предмет с порошком

© Фото : Embassy of Russia in AustraliaЗдание посольства России в Австралии
Здание посольства России в Австралии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : Embassy of Russia in Australia
Здание посольства России в Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подозрительный предмет с порошком оказался на территории посольства России в столице Австралии Канберре, сообщил местный телеканал 9News.
Сообщается, что местные чрезвычайные службы прибыли на место после того, как в посольство была доставлена подозрительная посылка с порошком.
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 21:09
В Эквадоре протестующие пытались напасть на машину посольства России
 
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