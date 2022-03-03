https://ria.ru/20220303/posolstvo-1776166803.html

СМИ: посольство России в Австралии получило подозрительную посылку

СМИ: посольство России в Австралии получило подозрительную посылку - РИА Новости, 03.03.2022

СМИ: посольство России в Австралии получило подозрительную посылку

Подозрительный предмет с порошком оказался на территории посольства России в столице Австралии Канберре, сообщил местный телеканал 9News. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T06:34

2022-03-03T06:34

2022-03-03T06:34

россия

австралия

в мире

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подозрительный предмет с порошком оказался на территории посольства России в столице Австралии Канберре, сообщил местный телеканал 9News.Сообщается, что местные чрезвычайные службы прибыли на место после того, как в посольство была доставлена подозрительная посылка с порошком.

https://ria.ru/20220302/ekvador-1776137580.html

россия

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

россия, австралия, в мире, происшествия