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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/pomosch-1776281386.html
Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи - РИА Новости, 03.03.2022
Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о подписании меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T15:27
2022-03-03T15:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
донецкая народная республика
луганская народная республика
валдис домбровскис
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о подписании меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро."Сегодня мне выпала честь подписать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда, этот пакет окажет поддержку украинскому правительству", — написал Домбровскис в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, евросоюз, донецкая народная республика, луганская народная республика, валдис домбровскис
15:27 03.03.2022
 
Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о подписании меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро.
"Сегодня мне выпала честь подписать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда, этот пакет окажет поддержку украинскому правительству", — написал Домбровскис в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Гатилов осудил поставку Киеву летального оружия
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЕвросоюзДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВалдис Домбровскис
 
 
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