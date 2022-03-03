https://ria.ru/20220303/pomosch-1776281386.html

Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи - РИА Новости, 03.03.2022

Еврокомиссия предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о подписании меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:27

2022-03-03T15:27

2022-03-03T15:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

евросоюз

донецкая народная республика

луганская народная республика

валдис домбровскис

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о подписании меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро."Сегодня мне выпала честь подписать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда, этот пакет окажет поддержку украинскому правительству", — написал Домбровскис в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Давид Андриясов

в мире, украина, евросоюз, донецкая народная республика, луганская народная республика, валдис домбровскис