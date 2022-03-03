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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/polsha-1776387246.html
МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию
МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию - РИА Новости, 03.03.2022
МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию
МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть территорию России. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:43
2022-03-03T23:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть территорию России."Гражданам Польской Республики, находящимся на территории Российской Федерации, рекомендуется покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", - говорится в заявлении МИД, распространенном в четверг.Также внешнеполитическое ведомство "не рекомендует любые поездки в Российскую Федерацию" своим гражданам "в связи с ситуацией на Украине и связанным с этим фактом прекращением авиасообщения между Польшей и Россией".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/bezhentsy-1776339345.html
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
23:43 03.03.2022
 
МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию

МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть территорию России

© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть территорию России.
"Гражданам Польской Республики, находящимся на территории Российской Федерации, рекомендуется покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", - говорится в заявлении МИД, распространенном в четверг.
Также внешнеполитическое ведомство "не рекомендует любые поездки в Российскую Федерацию" своим гражданам "в связи с ситуацией на Украине и связанным с этим фактом прекращением авиасообщения между Польшей и Россией".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 600 тысяч беженцев с Украины въехали в Польшу
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:00
В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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