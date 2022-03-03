https://ria.ru/20220303/polsha-1776387246.html

МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию

МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию - РИА Новости, 03.03.2022

МИД Польши порекомендовал своим гражданам покинуть Россию

МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть территорию России. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:43

2022-03-03T23:43

2022-03-03T23:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ВАРШАВА, 3 мар - РИА Новости. МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть территорию России."Гражданам Польской Республики, находящимся на территории Российской Федерации, рекомендуется покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", - говорится в заявлении МИД, распространенном в четверг.Также внешнеполитическое ведомство "не рекомендует любые поездки в Российскую Федерацию" своим гражданам "в связи с ситуацией на Украине и связанным с этим фактом прекращением авиасообщения между Польшей и Россией".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/bezhentsy-1776339345.html

https://ria.ru/20220302/polsha-1776128648.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф