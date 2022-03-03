https://ria.ru/20220303/pogoda-1776268711.html

Россиянам пообещали на 8 марта погоду с мужским характером

Россиянам пообещали на 8 марта погоду с мужским характером - РИА Новости, 03.03.2022

Россиянам пообещали на 8 марта погоду с мужским характером

Погода на 8 марта в большинстве регионов России будет с мужским характером – холодной и ненастной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T14:47

2022-03-03T14:47

2022-03-03T14:47

общество

дон

поволжье

кольский полуостров

россия

погода

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Погода на 8 марта в большинстве регионов России будет с мужским характером – холодной и ненастной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В международный женский день синоптическая карта Европейской России будет представлена двумя барическими образованиями: на северо-западе, с центром над Карелией, обоснуется погожий скандинавский антициклон, остальная же территория окажется на орбите влияния черноморского циклона над Западным Кавказом, генерирующего поля облачности и очаговых осадков преимущественно в твердой фазе, на юге переходящих в смешанную фазу. Можно утверждать, что как раз на праздник произойдет традиционный возврат мартовских холодов", - рассказал Тишковец.Он отметил, что на Русском Севере настоящая зима, кое-где возможен незначительный снег, дневная температура на Кольском полуострове понизится до минус 5-10, в Поморье минус 11-16, в Коми минус 16-21, в Ненецком округе морозы ударят до минус 22-27, что на 10-15 градусов ниже мартовской нормы. Самыми солнечными будут регионы северо-запада России, но и здесь довольно свежо: в Карелии и на Вологодчине минус 9-14, в Ленинградской области, Новгородчине и Псковщине минус 4-9."В средней полосе тоже весной не запахнет, местами пройдет небольшой снег, в Центральной России и Черноземье не выше 0 - минус 5, Поволжье минус 6-11, Волго-Вятском регионе минус 13-18, а это климатические показатели февраля. В Крыму, а также в междуречье Волги и Дона пройдут скоротечные ливневые осадки в виде мокрого снега и дождя, днем всего лишь 0 - плюс 5. На Кубани прошумят более интенсивные осадки, в Ставрополье и низовьях Волги из-за туч будет проглядывать солнце, плюс 1-6. Самая высокая дневная температура воздуха ожидается в республиках Северного Кавказа, где столбики термометров местами поднимутся до плюс 7-12. Таким образом, погода на 8 марта в большинстве регионов будет с мужским характером – холодной и ненастной", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20220302/pogoda-1776000581.html

https://ria.ru/20220301/pogoda-1775900556.html

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поволжье

кольский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дон, поволжье, кольский полуостров, россия, погода