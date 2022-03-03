Россиянам пообещали на 8 марта погоду с мужским характером
Погода на 8 марта в большинстве регионов будет с мужским характером — холодной и ненастной
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Погода на 8 марта в большинстве регионов России будет с мужским характером – холодной и ненастной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В международный женский день синоптическая карта Европейской России будет представлена двумя барическими образованиями: на северо-западе, с центром над Карелией, обоснуется погожий скандинавский антициклон, остальная же территория окажется на орбите влияния черноморского циклона над Западным Кавказом, генерирующего поля облачности и очаговых осадков преимущественно в твердой фазе, на юге переходящих в смешанную фазу. Можно утверждать, что как раз на праздник произойдет традиционный возврат мартовских холодов", - рассказал Тишковец.
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Он отметил, что на Русском Севере настоящая зима, кое-где возможен незначительный снег, дневная температура на Кольском полуострове понизится до минус 5-10, в Поморье минус 11-16, в Коми минус 16-21, в Ненецком округе морозы ударят до минус 22-27, что на 10-15 градусов ниже мартовской нормы. Самыми солнечными будут регионы северо-запада России, но и здесь довольно свежо: в Карелии и на Вологодчине минус 9-14, в Ленинградской области, Новгородчине и Псковщине минус 4-9.
"В средней полосе тоже весной не запахнет, местами пройдет небольшой снег, в Центральной России и Черноземье не выше 0 - минус 5, Поволжье минус 6-11, Волго-Вятском регионе минус 13-18, а это климатические показатели февраля. В Крыму, а также в междуречье Волги и Дона пройдут скоротечные ливневые осадки в виде мокрого снега и дождя, днем всего лишь 0 - плюс 5. На Кубани прошумят более интенсивные осадки, в Ставрополье и низовьях Волги из-за туч будет проглядывать солнце, плюс 1-6. Самая высокая дневная температура воздуха ожидается в республиках Северного Кавказа, где столбики термометров местами поднимутся до плюс 7-12. Таким образом, погода на 8 марта в большинстве регионов будет с мужским характером – холодной и ненастной", - добавил синоптик.