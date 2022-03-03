https://ria.ru/20220303/podmoskove-1776333552.html

Все мероприятия, кроме организуемых госорганами, запретили в Подмосковье

Все мероприятия, кроме организуемых госорганами, запретили в Подмосковье - РИА Новости, 03.03.2022

Все мероприятия, кроме организуемых госорганами, запретили в Подмосковье

В Московской области запретили все мероприятия, кроме официальных публичных от органов государственной власти региона, а также рекомендовали воздержаться от... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:54

2022-03-03T18:54

2022-03-03T18:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Московской области запретили все мероприятия, кроме официальных публичных от органов государственной власти региона, а также рекомендовали воздержаться от туристических поездок, указано в постановлении губернатора, опубликованном 3 марта."Запретить проведение на территории Московской области публичных мероприятий, за исключением официальных публичных мероприятий, организуемых органами государственной власти Московской области или с участием органов государственной власти Московской области. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха. Рекомендовать гражданам для передвижения на территории Московской области использовать преимущественно личный транспорт", - сказано в постановлении.Запрет не относится к культурным, оздоровительным, зрелищным, спортивным, развлекательным и другим подобным мероприятиям.Данное постановление вступает в силу с 4 марта.

https://ria.ru/20220303/splochenie-1776246331.html

московская область (подмосковье)

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)