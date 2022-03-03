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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220303/podmoskove-1776333552.html
Все мероприятия, кроме организуемых госорганами, запретили в Подмосковье
Все мероприятия, кроме организуемых госорганами, запретили в Подмосковье - РИА Новости, 03.03.2022
Все мероприятия, кроме организуемых госорганами, запретили в Подмосковье
В Московской области запретили все мероприятия, кроме официальных публичных от органов государственной власти региона, а также рекомендовали воздержаться от... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T18:54
2022-03-03T18:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Московской области запретили все мероприятия, кроме официальных публичных от органов государственной власти региона, а также рекомендовали воздержаться от туристических поездок, указано в постановлении губернатора, опубликованном 3 марта."Запретить проведение на территории Московской области публичных мероприятий, за исключением официальных публичных мероприятий, организуемых органами государственной власти Московской области или с участием органов государственной власти Московской области. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха. Рекомендовать гражданам для передвижения на территории Московской области использовать преимущественно личный транспорт", - сказано в постановлении.Запрет не относится к культурным, оздоровительным, зрелищным, спортивным, развлекательным и другим подобным мероприятиям.Данное постановление вступает в силу с 4 марта.
https://ria.ru/20220303/splochenie-1776246331.html
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московская область (подмосковье)
18:54 03.03.2022
 

Все мероприятия, кроме организуемых госорганами, запретили в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в парке в Подмосковье
Женщина в парке в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Московской области запретили все мероприятия, кроме официальных публичных от органов государственной власти региона, а также рекомендовали воздержаться от туристических поездок, указано в постановлении губернатора, опубликованном 3 марта.
"Запретить проведение на территории Московской области публичных мероприятий, за исключением официальных публичных мероприятий, организуемых органами государственной власти Московской области или с участием органов государственной власти Московской области. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха. Рекомендовать гражданам для передвижения на территории Московской области использовать преимущественно личный транспорт", - сказано в постановлении.
Заседание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:43Новости Подмосковья
Депутаты Мособлдумы призвали жителей сплотиться вокруг армии и президента
Запрет не относится к культурным, оздоровительным, зрелищным, спортивным, развлекательным и другим подобным мероприятиям.
Данное постановление вступает в силу с 4 марта.
 
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