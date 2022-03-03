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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/podderzhka-1776159458.html
Абхазия поддержала действия России по защите ДНР и ЛНР
Абхазия поддержала действия России по защите ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
Абхазия поддержала действия России по защите ДНР и ЛНР
МИД Абхазии высказался в поддержку действий России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины, отметив, что "важен голос каждого", а не навязанный Западом... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T01:59
2022-03-03T01:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
сухум
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СУХУМ, 3 мар — РИА Новости. МИД Абхазии высказался в поддержку действий России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины, отметив, что "важен голос каждого", а не навязанный Западом тезис "мне стыдно, что я русский".В Сухуме считают, что русские и украинцы, выражавшие свое несогласие с действиями украинских властей, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.Также подчеркивается, что Абхазия поддерживает стремление президента России Владимира Путина защитить мирное население, найти и покарать преступников, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. "В этой усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией. Согласно решению президента Абхазии, наша страна признала суверенитет ДНР и ЛНР. Выстраиваем уважительные и равноправные отношения с новыми республиками", — говорится в заявлении.В МИД уверены в успешном завершении специальной операции на Украине и скорейшем восстановлении справедливости и законности.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/podderzhka-1776157411.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
россия
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в мире, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, сухум, мид абхазии
01:59 03.03.2022
 
Абхазия поддержала действия России по защите ДНР и ЛНР

МИД Абхазии поддержал действия России по защите мирного населения ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области
Сотрудник народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник народной милиции ДНР в селе Николаевка рядом с городом Волноваха в Донецкой области. Архивное фото
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СУХУМ, 3 мар — РИА Новости. МИД Абхазии высказался в поддержку действий России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины, отметив, что "важен голос каждого", а не навязанный Западом тезис "мне стыдно, что я русский".

"Сегодня коллективный Запад, используя сеть НКО в Европе и России, пытается массово насаждать тезис "мне стыдно, что я русский". Активно используют социальные сети, деятелей культуры и шоу-бизнеса. В эти дни важно поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Важен голос каждого", — говорится в сообщении.

В Сухуме считают, что русские и украинцы, выражавшие свое несогласие с действиями украинских властей, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.
Также подчеркивается, что Абхазия поддерживает стремление президента России Владимира Путина защитить мирное население, найти и покарать преступников, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. "В этой усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией. Согласно решению президента Абхазии, наша страна признала суверенитет ДНР и ЛНР. Выстраиваем уважительные и равноправные отношения с новыми республиками", — говорится в заявлении.
В МИД уверены в успешном завершении специальной операции на Украине и скорейшем восстановлении справедливости и законности.
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В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСухумМИД Абхазии
 
 
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