https://ria.ru/20220303/podderzhka-1776159458.html

Абхазия поддержала действия России по защите ДНР и ЛНР

Абхазия поддержала действия России по защите ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022

Абхазия поддержала действия России по защите ДНР и ЛНР

МИД Абхазии высказался в поддержку действий России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины, отметив, что "важен голос каждого", а не навязанный Западом... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T01:59

2022-03-03T01:59

2022-03-03T01:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

сухум

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СУХУМ, 3 мар — РИА Новости. МИД Абхазии высказался в поддержку действий России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины, отметив, что "важен голос каждого", а не навязанный Западом тезис "мне стыдно, что я русский".В Сухуме считают, что русские и украинцы, выражавшие свое несогласие с действиями украинских властей, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления.Также подчеркивается, что Абхазия поддерживает стремление президента России Владимира Путина защитить мирное население, найти и покарать преступников, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. "В этой усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией. Согласно решению президента Абхазии, наша страна признала суверенитет ДНР и ЛНР. Выстраиваем уважительные и равноправные отношения с новыми республиками", — говорится в заявлении.В МИД уверены в успешном завершении специальной операции на Украине и скорейшем восстановлении справедливости и законности.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/podderzhka-1776157411.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, сухум, мид абхазии