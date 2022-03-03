https://ria.ru/20220303/plakaty-1776386250.html

Плакаты в поддержку России появились в ливанских городах

Плакаты в поддержку России появились в ливанских городах - РИА Новости, 03.03.2022

Плакаты в поддержку России появились в ливанских городах

Плакаты с портретом президента России Владимира Путина появились в южном пригороде Бейрута и в городе Зрария в южном Ливане, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T23:29

2022-03-03T23:29

2022-03-03T23:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Плакаты с портретом президента России Владимира Путина появились в южном пригороде Бейрута и в городе Зрария в южном Ливане, сообщили РИА Новости очевидцы.Жители южного пригорода Ливанской столицы и Зрарии прислали в представительство РИА Новости в Бейруте фотографии плакатов президента России со словами поддержки.На плакатах написано: "Поздравляем!" и "Президент Путин" с подписью "от достойных жителей московского района".В поселении Зрария в южном Ливане один из кварталов имеет неофициальное название Московский, так как там проживает большое количество сторонников Коммунистической партии Ливана, поддерживающих Россию.Подобная акция стала не первой в Ливане в поддержку России и спецоперации по денацификации Украины. В Бейруте и Тире прошли мирные митинги, в которых приняли участие представители российской диаспоры и ливанцы. В социальных сетях появляется все больше публикаций в поддержку акции "Горжусь Россией".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/znak-1775866575.html

https://ria.ru/20220303/bukva-1776356380.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, украина, ливан