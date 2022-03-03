Плакаты в поддержку России появились в ливанских городах
Плакаты с портретом Путина появились в ливанских городах в поддержку России
© Фото : ДНР ОнлайнПредставители Русской диаспоры и граждане Ливана во время митинга в поддержку России у посольства России в Бейруте
© Фото : ДНР Онлайн
Представители Русской диаспоры и граждане Ливана во время митинга в поддержку России у посольства России в Бейруте
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Плакаты с портретом президента России Владимира Путина появились в южном пригороде Бейрута и в городе Зрария в южном Ливане, сообщили РИА Новости очевидцы.
На плакатах написано: "Поздравляем!" и "Президент Путин" с подписью "от достойных жителей московского района".
В поселении Зрария в южном Ливане один из кварталов имеет неофициальное название Московский, так как там проживает большое количество сторонников Коммунистической партии Ливана, поддерживающих Россию.
Подобная акция стала не первой в Ливане в поддержку России и спецоперации по денацификации Украины. В Бейруте и Тире прошли мирные митинги, в которых приняли участие представители российской диаспоры и ливанцы. В социальных сетях появляется все больше публикаций в поддержку акции "Горжусь Россией".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.