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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/plakaty-1776386250.html
Плакаты в поддержку России появились в ливанских городах
Плакаты в поддержку России появились в ливанских городах - РИА Новости, 03.03.2022
Плакаты в поддержку России появились в ливанских городах
Плакаты с портретом президента России Владимира Путина появились в южном пригороде Бейрута и в городе Зрария в южном Ливане, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T23:29
2022-03-03T23:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
ливан
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Плакаты с портретом президента России Владимира Путина появились в южном пригороде Бейрута и в городе Зрария в южном Ливане, сообщили РИА Новости очевидцы.Жители южного пригорода Ливанской столицы и Зрарии прислали в представительство РИА Новости в Бейруте фотографии плакатов президента России со словами поддержки.На плакатах написано: "Поздравляем!" и "Президент Путин" с подписью "от достойных жителей московского района".В поселении Зрария в южном Ливане один из кварталов имеет неофициальное название Московский, так как там проживает большое количество сторонников Коммунистической партии Ливана, поддерживающих Россию.Подобная акция стала не первой в Ливане в поддержку России и спецоперации по денацификации Украины. В Бейруте и Тире прошли мирные митинги, в которых приняли участие представители российской диаспоры и ливанцы. В социальных сетях появляется все больше публикаций в поддержку акции "Горжусь Россией".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/znak-1775866575.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, ливан
23:29 03.03.2022
 
Плакаты в поддержку России появились в ливанских городах

Плакаты с портретом Путина появились в ливанских городах в поддержку России

© Фото : ДНР ОнлайнПредставители Русской диаспоры и граждане Ливана во время митинга в поддержку России у посольства России в Бейруте
Представители Русской диаспоры и граждане Ливана во время митинга в поддержку России у посольства России в Бейруте - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Представители Русской диаспоры и граждане Ливана во время митинга в поддержку России у посольства России в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Плакаты с портретом президента России Владимира Путина появились в южном пригороде Бейрута и в городе Зрария в южном Ливане, сообщили РИА Новости очевидцы.
Жители южного пригорода Ливанской столицы и Зрарии прислали в представительство РИА Новости в Бейруте фотографии плакатов президента России со словами поддержки.
Акция автомобилистов в Сургуте
1 марта, 16:49
Автомобилисты в Сургуте выстроились в знак Z в поддержку ВС России
На плакатах написано: "Поздравляем!" и "Президент Путин" с подписью "от достойных жителей московского района".
В поселении Зрария в южном Ливане один из кварталов имеет неофициальное название Московский, так как там проживает большое количество сторонников Коммунистической партии Ливана, поддерживающих Россию.
Подобная акция стала не первой в Ливане в поддержку России и спецоперации по денацификации Украины. В Бейруте и Тире прошли мирные митинги, в которых приняли участие представители российской диаспоры и ливанцы. В социальных сетях появляется все больше публикаций в поддержку акции "Горжусь Россией".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаг России - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 20:07
"Крымская газета" напечатала букву Z на первой полосе в поддержку военных
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЛиван
 
 
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