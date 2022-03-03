https://ria.ru/20220303/pgkh-1776292828.html
Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными
Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными - РИА Новости, 03.03.2022
Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными
Ассоциация операторов газотранспортных систем Европы сообщила, что по просьбе "Укртрансгаза" приостановила публикацию данных о заполненности подземных хранилищ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:10
2022-03-03T16:10
2022-03-03T16:12
европа
укртрансгаз
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в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ассоциация операторов газотранспортных систем Европы сообщила, что по просьбе "Укртрансгаза" приостановила публикацию данных о заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины."По просьбе "Укртрансгаза", публикация данных по украинским хранилищам временно приостановлена с 3 марта 2022 года. Ожидается, что агрегированный набор данных, охватывающий все украинские хранилища, вернется на AGSI+", - говорится в сообщении Ассоциации операторов ГТС Европы.Последние данные по заполненности ПХГ, представленные на сайте "Укртрансгаза", - за 28 февраля. Данных на AGSI+ уже нет.
https://ria.ru/20220303/gaz-1776210811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, укртрансгаз, природный газ, в мире
16:10 03.03.2022 (обновлено: 16:12 03.03.2022)
Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными
Ассоциация операторов ГТС Европы сделала непубличными данные о заполненности ПГХ Украины