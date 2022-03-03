https://ria.ru/20220303/pgkh-1776292828.html

Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными

Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными - РИА Новости, 03.03.2022

Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными

Ассоциация операторов газотранспортных систем Европы сообщила, что по просьбе "Укртрансгаза" приостановила публикацию данных о заполненности подземных хранилищ... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:10

2022-03-03T16:10

2022-03-03T16:12

европа

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ассоциация операторов газотранспортных систем Европы сообщила, что по просьбе "Укртрансгаза" приостановила публикацию данных о заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины."По просьбе "Укртрансгаза", публикация данных по украинским хранилищам временно приостановлена с 3 марта 2022 года. Ожидается, что агрегированный набор данных, охватывающий все украинские хранилища, вернется на AGSI+", - говорится в сообщении Ассоциации операторов ГТС Европы.Последние данные по заполненности ПХГ, представленные на сайте "Укртрансгаза", - за 28 февраля. Данных на AGSI+ уже нет.

https://ria.ru/20220303/gaz-1776210811.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

европа, укртрансгаз, природный газ, в мире