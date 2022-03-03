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Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными
Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными - РИА Новости, 03.03.2022
Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными
Ассоциация операторов газотранспортных систем Европы сообщила, что по просьбе "Укртрансгаза" приостановила публикацию данных о заполненности подземных хранилищ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:10
2022-03-03T16:12
европа
укртрансгаз
природный газ
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ассоциация операторов газотранспортных систем Европы сообщила, что по просьбе "Укртрансгаза" приостановила публикацию данных о заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины."По просьбе "Укртрансгаза", публикация данных по украинским хранилищам временно приостановлена с 3 марта 2022 года. Ожидается, что агрегированный набор данных, охватывающий все украинские хранилища, вернется на AGSI+", - говорится в сообщении Ассоциации операторов ГТС Европы.Последние данные по заполненности ПХГ, представленные на сайте "Укртрансгаза", - за 28 февраля. Данных на AGSI+ уже нет.
https://ria.ru/20220303/gaz-1776210811.html
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европа, укртрансгаз, природный газ, в мире
16:10 03.03.2022 (обновлено: 16:12 03.03.2022)
 
Данные о заполненности ПГХ Украины сделали непубличными

Ассоциация операторов ГТС Европы сделала непубличными данные о заполненности ПГХ Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ассоциация операторов газотранспортных систем Европы сообщила, что по просьбе "Укртрансгаза" приостановила публикацию данных о заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины.
"По просьбе "Укртрансгаза", публикация данных по украинским хранилищам временно приостановлена с 3 марта 2022 года. Ожидается, что агрегированный набор данных, охватывающий все украинские хранилища, вернется на AGSI+", - говорится в сообщении Ассоциации операторов ГТС Европы.
Последние данные по заполненности ПХГ, представленные на сайте "Укртрансгаза", - за 28 февраля. Данных на AGSI+ уже нет.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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