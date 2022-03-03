https://ria.ru/20220303/peskov-1776373747.html

Песков оценил достигнутую договоренность России и Украины по гумкоридорам

Песков оценил достигнутую договоренность России и Украины по гумкоридорам - РИА Новости, 03.03.2022

Песков оценил достигнутую договоренность России и Украины по гумкоридорам

Понимание по гуманитарным вопросам очень важно, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги второго раунда... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T21:42

2022-03-03T21:42

2022-03-03T22:01

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обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Понимание по гуманитарным вопросам очень важно, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги второго раунда российско-украинских переговоров.Ранее сообщалось, что Украина и Россия на переговорах достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств."Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжелой ситуации очень важно", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, дмитрий песков, украина, россия, ситуация в днр и лнр