https://ria.ru/20220303/peregovory-1776377798.html
Делегация Украины анонсировала новый раунд переговоров с Россией
Делегация Украины анонсировала новый раунд переговоров с Россией - РИА Новости, 03.03.2022
Делегация Украины анонсировала новый раунд переговоров с Россией
Делегации России и Украины рассказали об итогах переговоров, прошедших в Беловежской Пуще. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T22:11
2022-03-03T22:11
2022-03-03T23:21
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Делегации России и Украины рассказали об итогах переговоров, прошедших в Беловежской Пуще.По словам помощника российского президента Владимира Мединского, главным достижением стало то, что стороны договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном прекращении боевых действий в этом секторе. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что по гумкоридорам также будет возможно доставить лекарства и продукты питания в места наиболее ожесточенных боев.Мединский отметил, что стороны подробно обсудили все три блока вопросов — военный, международный и гуманитарный, а также "будущее политическое урегулирование конфликта". Он указал, что позиции сторон ясны, записаны по пунктам, по части из них удалось найти взаимопонимание.Третий раунд переговоров Украины с Россией вновь пройдет в Белоруссии, он состоится в начале следующей недели, сообщил Подоляк."Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели", - приводит агентство Sputnik Беларусь слова Подоляка в своем telegram-канале. Уточняется, что переговоры снова пройдут в Белоруссии.Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй – 3 марта, оба состоялись на белорусской территории.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
22:11 03.03.2022 (обновлено: 23:21 03.03.2022)
Делегация Украины анонсировала новый раунд переговоров с Россией
Украинская и российская делегации подвели итоги второго раунда переговоров в Белоруссии
МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Делегации России и Украины рассказали об итогах переговоров, прошедших в Беловежской Пуще.
По словам помощника российского президента Владимира Мединского, главным достижением стало то, что стороны договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном прекращении боевых действий в этом секторе. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что по гумкоридорам также будет возможно доставить лекарства и продукты питания в места наиболее ожесточенных боев.
Мединский отметил, что стороны подробно обсудили все три блока вопросов — военный, международный и гуманитарный, а также "будущее политическое урегулирование конфликта". Он указал, что позиции сторон ясны, записаны по пунктам, по части из них удалось найти взаимопонимание.
Третий раунд переговоров Украины с Россией вновь пройдет в Белоруссии, он состоится в начале следующей недели, сообщил
Подоляк.
"Следующий раунд переговоров России
и Украины
пройдет в начале следующей недели", - приводит агентство Sputnik Беларусь
слова Подоляка в своем telegram-канале. Уточняется, что переговоры снова пройдут в Белоруссии.
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй – 3 марта, оба состоялись на белорусской территории.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса
. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.