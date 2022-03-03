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"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров - РИА Новости, 03.03.2022
"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров, назвав себя при этом "нормальным мужиком" и "соседом". РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T20:04
2022-03-03T20:04
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров, назвав себя при этом "нормальным мужиком" и "соседом"."Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори", - добавил Зеленский.Он также заявил, что Украина не нападала на Россию и не собирается.Переговоры представителей РФ и Украины в Белоруссии начались в четверг около 18.00 мск, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Первая встреча сторон состоялась в понедельник также на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/voyna-1776342418.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, донбасс
20:04 03.03.2022
 
"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

© AFP 2022 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / Sergei Supinsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров, назвав себя при этом "нормальным мужиком" и "соседом".
"Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном, (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем – я ж сосед!", - сказал Зеленский по-русски во время пресс-конференции для западных СМИ.
"Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори", - добавил Зеленский.
Он также заявил, что Украина не нападала на Россию и не собирается.
Переговоры представителей РФ и Украины в Белоруссии начались в четверг около 18.00 мск, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Первая встреча сторон состоялась в понедельник также на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:02
Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 18:55
Зеленский призвал Германию стать гарантом безопасности Украины
 
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