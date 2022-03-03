https://ria.ru/20220303/peregovory-1776355539.html

"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров - РИА Новости, 03.03.2022

"Я ж сосед!" Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров, назвав себя при этом "нормальным мужиком" и "соседом". РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T20:04

2022-03-03T20:04

2022-03-03T20:04

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров, назвав себя при этом "нормальным мужиком" и "соседом"."Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори", - добавил Зеленский.Он также заявил, что Украина не нападала на Россию и не собирается.Переговоры представителей РФ и Украины в Белоруссии начались в четверг около 18.00 мск, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Первая встреча сторон состоялась в понедельник также на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/voyna-1776342418.html

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776340347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, донбасс