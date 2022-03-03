https://ria.ru/20220303/peregovory-1776327306.html

Члены делегаций России и Украины пожали руки перед началом переговоров

Члены делегаций России и Украины пожали руки перед началом переговоров - РИА Новости, 03.03.2022

Члены делегаций России и Украины пожали руки перед началом переговоров

Члены делегаций России и Украины перед началом второго раунда переговоров в Брестской области Белоруссии пожали друг другу руки. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T18:08

2022-03-03T18:08

2022-03-03T21:47

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 3 мар - РИА Новости. Члены делегаций России и Украины перед началом второго раунда переговоров в Брестской области Белоруссии пожали друг другу руки.Трансляцию начала переговоров вело агентство Белта.Российская делегация к началу переговоров ждала украинскую сторону в полном составе, затем в зал для переговоров начали заходить украинские представители. Перед тем, как сесть за стол переговоров, делегации пожали руки друг другу.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Представители российской и украинской делегаций на переговорах пожали друг другу руки Представители российской и украинской делегаций на переговорах пожали друг другу руки 2022-03-03T18:08 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, владимир мединский, украина, белоруссия