https://ria.ru/20220303/peregovory-1776319495.html
МИД заявил о готовности к переговорам с Украиной
МИД заявил о готовности к переговорам с Украиной - РИА Новости, 03.03.2022
МИД заявил о готовности к переговорам с Украиной
Москва готова к переговорам с Украиной для недопущения продолжения кровопролития, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T17:40
2022-03-03T17:40
2022-03-03T17:51
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва готова к переговорам с Украиной для недопущения продолжения кровопролития, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Со своей стороны мы готовы к продолжению переговоров с украинской стороной в целях недопущения дальнейшего кровопролития", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина
17:40 03.03.2022 (обновлено: 17:51 03.03.2022)
МИД заявил о готовности к переговорам с Украиной
Захарова: Москва готова к переговорам с Украиной для недопущения продолжения кровопролития