https://ria.ru/20220303/peregovory-1776301090.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 5 марта с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:36
2022-03-03T16:36
2022-03-03T16:48
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 5 марта с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пятого марта в Москве запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Киргизии", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, министры обсудят двустороннее сотрудничество, обменяются мнениями по евразийской интеграции, глобальной и региональной безопасности, в частности, в свете ситуации на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, украина, киргизия, мид киргизии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова
16:36 03.03.2022 (обновлено: 16:48 03.03.2022)
Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии
Лавров проведет переговоры 5 марта с главой МИД Киргизии Казакбаевым