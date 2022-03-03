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Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии - РИА Новости, 03.03.2022
Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 5 марта с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:36
2022-03-03T16:48
в мире
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россия
украина
киргизия
мид киргизии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 5 марта с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пятого марта в Москве запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Киргизии", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, министры обсудят двустороннее сотрудничество, обменяются мнениями по евразийской интеграции, глобальной и региональной безопасности, в частности, в свете ситуации на Украине.
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в мире, москва, россия, украина, киргизия, мид киргизии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова
16:36 03.03.2022 (обновлено: 16:48 03.03.2022)
 
Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии

Лавров проведет переговоры 5 марта с главой МИД Киргизии Казакбаевым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 5 марта с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пятого марта в Москве запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Киргизии", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, министры обсудят двустороннее сотрудничество, обменяются мнениями по евразийской интеграции, глобальной и региональной безопасности, в частности, в свете ситуации на Украине.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 13:55
Украина отозвала посла в Киргизии на консультации
 
В миреМоскваРоссияУкраинаКиргизияМИД КиргизииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМария Захарова
 
 
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