https://ria.ru/20220303/peregovory-1776301090.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии

Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии - РИА Новости, 03.03.2022

Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 5 марта с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:36

2022-03-03T16:36

2022-03-03T16:48

в мире

москва

россия

украина

киргизия

мид киргизии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры 5 марта с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пятого марта в Москве запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Киргизии", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, министры обсудят двустороннее сотрудничество, обменяются мнениями по евразийской интеграции, глобальной и региональной безопасности, в частности, в свете ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220301/posol-1775819627.html

москва

россия

украина

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, москва, россия, украина, киргизия, мид киргизии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова