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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776272270.html
Переговоры с Россией начнутся через два часа, заявил представитель Украины
Переговоры с Россией начнутся через два часа, заявил представитель Украины - РИА Новости, 03.03.2022
Переговоры с Россией начнутся через два часа, заявил представитель Украины
Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что новый раунд переговоров с Россией... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:59
2022-03-03T15:12
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
россия
белоруссия
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что новый раунд переговоров с Россией начнется через два часа."Через два часа стартуем", - написал Арахамия на своей странице в Facebook.Ранее в четверг глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии планируют начать в 15:00, как и было изначально заявлено, украинская сторона обещала быть пораньше, но, "видимо, не получается".В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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в мире, владимир мединский, россия, белоруссия, украина
14:59 03.03.2022 (обновлено: 15:12 03.03.2022)
 
Переговоры с Россией начнутся через два часа, заявил представитель Украины

Представитель делегации Украины Арахамия: переговоры с Россией начнутся через два часа

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что новый раунд переговоров с Россией начнется через два часа.
"Через два часа стартуем", - написал Арахамия на своей странице в Facebook.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
Ранее в четверг глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии планируют начать в 15:00, как и было изначально заявлено, украинская сторона обещала быть пораньше, но, "видимо, не получается".
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир МединскийРоссияБелоруссияУкраина
 
 
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