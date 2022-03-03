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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776238467.html
Место проведения переговоров с Украиной вторично, заявил Песков
Место проведения переговоров с Украиной вторично, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2022
Место проведения переговоров с Украиной вторично, заявил Песков
В переговорах России и Украины место их проведения вторично, главное - факт встречи и то, что состоялся первый разговор, при этом содержание переговоров не... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:18
2022-03-03T13:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В переговорах России и Украины место их проведения вторично, главное - факт встречи и то, что состоялся первый разговор, при этом содержание переговоров не должно быть предметом публичного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Место - в данном случае это вторично, главное - факт встречи. Вы знаете, что первый раунд состоялся, мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать идею посредничества других стран в переговорах с Украиной и предоставления площадки для них.Он добавил, что не сомневается, что такие же условия будут созданы белорусской стороной и в этот раз."Но место - вторично. Есть возможность прямого непосредственного общения, и главное - это общение, и главное, это, конечно, содержание переговоров. Но, как мы уже говорили, все-таки это не должно быть предметом для публичного обсуждения", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
13:18 03.03.2022
 
Место проведения переговоров с Украиной вторично, заявил Песков

Песков: место проведения переговоров России и Украины вторично, главное — факт встречи

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В переговорах России и Украины место их проведения вторично, главное - факт встречи и то, что состоялся первый разговор, при этом содержание переговоров не должно быть предметом публичного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Место - в данном случае это вторично, главное - факт встречи. Вы знаете, что первый раунд состоялся, мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать идею посредничества других стран в переговорах с Украиной и предоставления площадки для них.
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Он добавил, что не сомневается, что такие же условия будут созданы белорусской стороной и в этот раз.
"Но место - вторично. Есть возможность прямого непосредственного общения, и главное - это общение, и главное, это, конечно, содержание переговоров. Но, как мы уже говорили, все-таки это не должно быть предметом для публичного обсуждения", - добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Помощник президента России Владимир Мединский в Беловежской пуще - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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