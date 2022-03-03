https://ria.ru/20220303/peregovory-1776238467.html
Место проведения переговоров с Украиной вторично, заявил Песков
Место проведения переговоров с Украиной вторично, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2022
Место проведения переговоров с Украиной вторично, заявил Песков
В переговорах России и Украины место их проведения вторично, главное - факт встречи и то, что состоялся первый разговор, при этом содержание переговоров не... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:18
2022-03-03T13:18
2022-03-03T13:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В переговорах России и Украины место их проведения вторично, главное - факт встречи и то, что состоялся первый разговор, при этом содержание переговоров не должно быть предметом публичного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Место - в данном случае это вторично, главное - факт встречи. Вы знаете, что первый раунд состоялся, мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать идею посредничества других стран в переговорах с Украиной и предоставления площадки для них.Он добавил, что не сомневается, что такие же условия будут созданы белорусской стороной и в этот раз."Но место - вторично. Есть возможность прямого непосредственного общения, и главное - это общение, и главное, это, конечно, содержание переговоров. Но, как мы уже говорили, все-таки это не должно быть предметом для публичного обсуждения", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
Место проведения переговоров с Украиной вторично, заявил Песков
Песков: место проведения переговоров России и Украины вторично, главное — факт встречи
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В переговорах России и Украины место их проведения вторично, главное - факт встречи и то, что состоялся первый разговор, при этом содержание переговоров не должно быть предметом публичного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Место - в данном случае это вторично, главное - факт встречи. Вы знаете, что первый раунд состоялся, мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать идею посредничества других стран в переговорах с Украиной
и предоставления площадки для них.
Он добавил, что не сомневается, что такие же условия будут созданы белорусской стороной и в этот раз.
"Но место - вторично. Есть возможность прямого непосредственного общения, и главное - это общение, и главное, это, конечно, содержание переговоров. Но, как мы уже говорили, все-таки это не должно быть предметом для публичного обсуждения", - добавил он.