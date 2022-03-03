https://ria.ru/20220303/peregovory-1776230841.html

Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной

Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной - РИА Новости, 03.03.2022

Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной

Блок предложений делегации России на переговорах с Украиной состоит из трех частей: военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:57

2022-03-03T12:57

2022-03-03T12:57

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

украина

владимир мединский

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БРЕСТ, 3 мар - РИА Новости. Блок предложений делегации России на переговорах с Украиной состоит из трех частей: военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического, заявил глава российской делегации Владимир Мединский."Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трех частей, он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического", - сказал Мединский в эфире BELTA в четверг.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, украина, владимир мединский