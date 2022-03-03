https://ria.ru/20220303/peregovory-1776230841.html
Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной
Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной - РИА Новости, 03.03.2022
Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной
Блок предложений делегации России на переговорах с Украиной состоит из трех частей: военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T12:57
2022-03-03T12:57
2022-03-03T12:57
обострение ситуации в днр и лнр
россия
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украина
владимир мединский
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БРЕСТ, 3 мар - РИА Новости. Блок предложений делегации России на переговорах с Украиной состоит из трех частей: военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического, заявил глава российской делегации Владимир Мединский."Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трех частей, он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического", - сказал Мединский в эфире BELTA в четверг.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, владимир мединский
Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной
Мединский: блок российских предложений на переговорах с Украиной состоит из трех частей