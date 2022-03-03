https://ria.ru/20220303/peregovory-1776211576.html
Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский
Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский - РИА Новости, 03.03.2022
Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский
Украина воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще, РФ готова к встрече только в Белоруссии, заявил близкий к организаторам встречи белорусский... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:49
2022-03-03T11:49
2022-03-03T12:07
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще, РФ готова к встрече только в Белоруссии, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский."Украинская сторона категорически воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще ... Насколько мне известно, по неофициальной информации, российская сторона не будет проводить переговоры на территории других государств, переговоры возможны только на территории Республики Беларусь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы все-таки очень на это надеемся (что переговоры состоятся - ред.), тем более с каждым днем военный баланс меняется в сторону одной из сторон", - добавил Воскресенский.По словам политолога, "наши украинские партнеры тянут время - то ли они ждут резервов, то ли добровольцев, то ли "Стингеров"."Но нет никакого желания вести переговоры. А вместе с тем в Бресте уже находится вся российская делегация, журналисты", - отметил он.В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской пуще, там должен был состоятся второй раунд встрече с украинской стороной. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс
11:49 03.03.2022 (обновлено: 12:07 03.03.2022)
Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский
Политолог Воскресенский: Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще, РФ готова к встрече только в Белоруссии, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"Украинская сторона категорически воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще ... Насколько мне известно, по неофициальной информации, российская сторона не будет проводить переговоры на территории других государств, переговоры возможны только на территории Республики Беларусь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы все-таки очень на это надеемся (что переговоры состоятся - ред.), тем более с каждым днем военный баланс меняется в сторону одной из сторон", - добавил Воскресенский.
По словам политолога, "наши украинские партнеры тянут время - то ли они ждут резервов, то ли добровольцев, то ли "Стингеров".
"Но нет никакого желания вести переговоры. А вместе с тем в Бресте уже находится вся российская делегация, журналисты", - отметил он.
В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской пуще, там должен был состоятся второй раунд встрече с украинской стороной. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины
прошел 28 февраля на территории Белоруссии
.
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.