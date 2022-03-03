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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776211576.html
Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский
Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский - РИА Новости, 03.03.2022
Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский
Украина воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще, РФ готова к встрече только в Белоруссии, заявил близкий к организаторам встречи белорусский... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:49
2022-03-03T12:07
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще, РФ готова к встрече только в Белоруссии, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский."Украинская сторона категорически воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще ... Насколько мне известно, по неофициальной информации, российская сторона не будет проводить переговоры на территории других государств, переговоры возможны только на территории Республики Беларусь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы все-таки очень на это надеемся (что переговоры состоятся - ред.), тем более с каждым днем военный баланс меняется в сторону одной из сторон", - добавил Воскресенский.По словам политолога, "наши украинские партнеры тянут время - то ли они ждут резервов, то ли добровольцев, то ли "Стингеров"."Но нет никакого желания вести переговоры. А вместе с тем в Бресте уже находится вся российская делегация, журналисты", - отметил он.В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской пуще, там должен был состоятся второй раунд встрече с украинской стороной. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html
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украина, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс
11:49 03.03.2022 (обновлено: 12:07 03.03.2022)
 
Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский

Политолог Воскресенский: Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще, РФ готова к встрече только в Белоруссии, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"Украинская сторона категорически воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще ... Насколько мне известно, по неофициальной информации, российская сторона не будет проводить переговоры на территории других государств, переговоры возможны только на территории Республики Беларусь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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"Мы все-таки очень на это надеемся (что переговоры состоятся - ред.), тем более с каждым днем военный баланс меняется в сторону одной из сторон", - добавил Воскресенский.
По словам политолога, "наши украинские партнеры тянут время - то ли они ждут резервов, то ли добровольцев, то ли "Стингеров".
"Но нет никакого желания вести переговоры. А вместе с тем в Бресте уже находится вся российская делегация, журналисты", - отметил он.
В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской пуще, там должен был состоятся второй раунд встрече с украинской стороной. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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