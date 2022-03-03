https://ria.ru/20220303/peregovory-1776211576.html

Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский

Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский - РИА Новости, 03.03.2022

Украина воспротивилась переговорам в Беловежской Пуще, заявил Воскресенский

Украина воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще, РФ готова к встрече только в Белоруссии, заявил близкий к организаторам встречи белорусский... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:49

2022-03-03T11:49

2022-03-03T12:07

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776000000_230:188:2741:1601_1920x0_80_0_0_ef89d052b8564b5324e8edc29f8b6cb2.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще, РФ готова к встрече только в Белоруссии, заявил близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский."Украинская сторона категорически воспротивилась проведению переговоров в Беловежской пуще ... Насколько мне известно, по неофициальной информации, российская сторона не будет проводить переговоры на территории других государств, переговоры возможны только на территории Республики Беларусь", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы все-таки очень на это надеемся (что переговоры состоятся - ред.), тем более с каждым днем военный баланс меняется в сторону одной из сторон", - добавил Воскресенский.По словам политолога, "наши украинские партнеры тянут время - то ли они ждут резервов, то ли добровольцев, то ли "Стингеров"."Но нет никакого желания вести переговоры. А вместе с тем в Бресте уже находится вся российская делегация, журналисты", - отметил он.В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской пуще, там должен был состоятся второй раунд встрече с украинской стороной. Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля на территории Белоруссии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220303/radioteletsentr-1776182865.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс