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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776189826.html
Встречу делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи
Встречу делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи - РИА Новости, 03.03.2022
Встречу делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи
Переговоры делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи в другое место, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:25
2022-03-03T12:59
россия
украина
в мире
владимир зеленский
владимир мединский
давид арахамия
брестская область
беловежская пуща
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи в другое место, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах."Из Беловежской Пущи переговоры могут перенести, но все остается в пределах Брестской области. По времени пока ясности нет", — сказал собеседник агентства.При этом он добавил, что окончательного решения еще не приняли.Близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал, что украинская сторона категорически против проведения переговоров в Беловежской Пуще."Насколько мне известно, по неофициальной информации, российская сторона не будет проводить переговоры на территории других государств, переговоры возможны только на территории Республики Беларусь", — добавил он в эфире телеканала "Россия 24".В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской Пуще, там должен был состояться второй раунд встречи с украинской стороной. Первый прошел 28 февраля тоже на территории Белоруссии — в Гомельской области.Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776153494.html
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россия
украина
брестская область
беловежская пуща
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россия, украина, в мире, владимир зеленский, владимир мединский, давид арахамия, брестская область, беловежская пуща
10:25 03.03.2022 (обновлено: 12:59 03.03.2022)
 
Встречу делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи

Встречу делегаций России и Украины могут перенести, данных о времени нет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоссийская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной
Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи в другое место, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
"Из Беловежской Пущи переговоры могут перенести, но все остается в пределах Брестской области. По времени пока ясности нет", — сказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что окончательного решения еще не приняли.
Близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал, что украинская сторона категорически против проведения переговоров в Беловежской Пуще.
"Насколько мне известно, по неофициальной информации, российская сторона не будет проводить переговоры на территории других государств, переговоры возможны только на территории Республики Беларусь", — добавил он в эфире телеканала "Россия 24".
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 00:02
Арахамия заявил, что переговоры с Россией пройдут не в Беловежской пуще
В среду российская делегация прибыла к месту переговоров с украинской стороной в Беловежской Пуще, там должен был состояться второй раунд встречи с украинской стороной. Первый прошел 28 февраля тоже на территории Белоруссии — в Гомельской области.
Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийВладимир МединскийДавид АрахамияБрестская областьБеловежская пуща
 
 
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