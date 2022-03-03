00:02 03.03.2022 (обновлено: 00:37 03.03.2022)
Арахамия заявил, что переговоры с Россией пройдут не в Беловежской пуще
Член делегации Украины Арахамия: переговоры с Россией пройдут не в Беловежской пуще
Переговоры России и Украины
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил в Facebook, что переговоры с Москвой пройдут не в Беловежской пуще, детали сообщат позже.
Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что делегация Украины выехала из Киева, сейчас находится в дороге. По его словам, ожидается, что к утру 3 марта она прибудет к месту переговоров в Беловежской пуще. Мединский подчеркнул, что выбор Беловежской пущи в качестве места для переговоров был обоюдным.
"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже", — написал Арахамия.
Первый раунд состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
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Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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