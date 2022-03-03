https://ria.ru/20220303/peregovory-1776153494.html

Арахамия заявил, что переговоры с Россией пройдут не в Беловежской пуще

Арахамия заявил, что переговоры с Россией пройдут не в Беловежской пуще - РИА Новости, 03.03.2022

Арахамия заявил, что переговоры с Россией пройдут не в Беловежской пуще

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил в Facebook, что переговоры с Москвой пройдут не в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T00:02

2022-03-03T00:02

2022-03-03T00:37

россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил в Facebook, что переговоры с Москвой пройдут не в Беловежской пуще, детали сообщат позже.Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что делегация Украины выехала из Киева, сейчас находится в дороге. По его словам, ожидается, что к утру 3 марта она прибудет к месту переговоров в Беловежской пуще. Мединский подчеркнул, что выбор Беловежской пущи в качестве места для переговоров был обоюдным.Первый раунд состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776116886.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, беловежская пуща, киев, вооруженные силы рф