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Более 140 железнодорожных переездов отремонтируют в МО в 2022 году
Более 140 железнодорожных переездов отремонтируют в МО в 2022 году - РИА Новости, 03.03.2022
Более 140 железнодорожных переездов отремонтируют в МО в 2022 году
Более 140 железнодорожных переездов планируется отремонтировать в Московской области в этом году. Это сделает движение поездов более комфортным и безопасным,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:32
2022-03-03T16:32
2022-03-03T16:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более 140 железнодорожных переездов планируется отремонтировать в Московской области в этом году. Это сделает движение поездов более комфортным и безопасным, сообщил телеканал "360".На переездах устранят ямы и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Работы начнутся в марте, а закончатся в октябре.Наибольший объем работ придется на Одинцово — там отремонтируют 14 переездов (5 и 9-й километры Голицыно — Звенигород, 42-й километр, перегон Одинцово — Голицыно), в Шатуре обновят девять переездов (2-й километр направления Кривандино — Рязановка), а в Ступине — восемь (станция Михнево, 75-й километр).Всего на территории Московской области более 370 железнодорожных переездов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Более 140 железнодорожных переездов планируется отремонтировать в Московской области в этом году. Это сделает движение поездов более комфортным и безопасным, сообщил телеканал "360"
.
На переездах устранят ямы и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Работы начнутся в марте, а закончатся в октябре.
Наибольший объем работ придется на Одинцово — там отремонтируют 14 переездов (5 и 9-й километры Голицыно — Звенигород, 42-й километр, перегон Одинцово — Голицыно), в Шатуре обновят девять переездов (2-й километр направления Кривандино — Рязановка), а в Ступине — восемь (станция Михнево, 75-й километр).
Всего на территории Московской области более 370 железнодорожных переездов.