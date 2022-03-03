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Более 140 железнодорожных переездов отремонтируют в МО в 2022 году

Более 140 железнодорожных переездов отремонтируют в МО в 2022 году - РИА Новости, 03.03.2022

Более 140 железнодорожных переездов отремонтируют в МО в 2022 году

Более 140 железнодорожных переездов планируется отремонтировать в Московской области в этом году. Это сделает движение поездов более комфортным и безопасным,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:32

2022-03-03T16:32

2022-03-03T16:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более 140 железнодорожных переездов планируется отремонтировать в Московской области в этом году. Это сделает движение поездов более комфортным и безопасным, сообщил телеканал "360".На переездах устранят ямы и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Работы начнутся в марте, а закончатся в октябре.Наибольший объем работ придется на Одинцово — там отремонтируют 14 переездов (5 и 9-й километры Голицыно — Звенигород, 42-й километр, перегон Одинцово — Голицыно), в Шатуре обновят девять переездов (2-й километр направления Кривандино — Рязановка), а в Ступине — восемь (станция Михнево, 75-й километр).Всего на территории Московской области более 370 железнодорожных переездов.

московская область (подмосковье)

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2022

Алина Курамшина

Алина Курамшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Курамшина

московская область (подмосковье)