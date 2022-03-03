Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220303/pentagon-1776161048.html
Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин
Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин - РИА Новости, 03.03.2022
Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин
Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу NBC. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T02:53
2022-03-03T06:25
в мире
сша
россия
украина
ситуация в днр и лнр
ллойд остин
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу NBC.Администрация Штатов неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции России. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения нужно развертывание американских вооруженных сил, которое чревато потенциальной военной конфронтацией с Россией.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776152709.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр, ллойд остин, пентагон
02:53 03.03.2022 (обновлено: 06:25 03.03.2022)
 
Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин

Глава Пентагона Остин: бесполетная зона над Украиной могла бы привести к войне с Россией

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу NBC.

"Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией", — сказал глава оборонного ведомства.

Администрация Штатов неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции России. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения нужно развертывание американских вооруженных сил, которое чревато потенциальной военной конфронтацией с Россией.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 23:46
Блинкен заявил о готовности США вести диалог с Россией по безопасности
 
В миреСШАРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛлойд ОстинПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала