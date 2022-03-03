02:53 03.03.2022 (обновлено: 06:25 03.03.2022)
Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин
Глава Пентагона Остин: бесполетная зона над Украиной могла бы привести к войне с Россией
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу NBC.
"Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией", — сказал глава оборонного ведомства.
Администрация Штатов неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции России. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения нужно развертывание американских вооруженных сил, которое чревато потенциальной военной конфронтацией с Россией.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.