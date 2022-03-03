https://ria.ru/20220303/pentagon-1776161048.html

Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин

Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин - РИА Новости, 03.03.2022

Бесполетная зона над Украиной чревата войной США с Россией, заявил Остин

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу NBC. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T02:53

2022-03-03T02:53

2022-03-03T06:25

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ситуация в днр и лнр

ллойд остин

пентагон

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу NBC.Администрация Штатов неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции России. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения нужно развертывание американских вооруженных сил, которое чревато потенциальной военной конфронтацией с Россией.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, сша, россия, украина, ситуация в днр и лнр, ллойд остин, пентагон