https://ria.ru/20220303/paksh-1776189214.html

Санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по АЭС "Пакш", заявил Орбан

Санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по АЭС "Пакш", заявил Орбан - РИА Новости, 03.03.2022

Санкции не повлияют на сотрудничество с Россией по АЭС "Пакш", заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС не повлияют на сотрудничество Венгрии с Россией по проекту АЭС "Пакш". РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T10:22

2022-03-03T10:22

2022-03-03T10:22

дмитрий песков

россия

луганская народная республика

владимир путин

сша

втб

сбербанк россии

аэс "пакш"

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС не повлияют на сотрудничество Венгрии с Россией по проекту АЭС "Пакш"."Лидеры ЕС также заявили, что санкции не коснутся поставок энергоносителей из России, так как это разрушит европейскую экономику. То же самое относится и к инвестициям в (АЭС) "Пакш". Не будет "Пакш", придется дороже покупать российский газ. Если бы мы отказались от сотрудничества с русскими в сфере энергетики, коммунальные расходы всех венгерских семей утроились бы за один месяц. Поэтому я не поддерживаю этот шаг, пусть венгерские семьи не платят цену за войну" - сказал Орбан в интервью венгерскому изданию Mandiner.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220210/vengriya-1772017327.html

https://ria.ru/20220227/vengriya-1775424015.html

россия

луганская народная республика

сша

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

дмитрий песков, россия, луганская народная республика, владимир путин, сша, втб, сбербанк россии, аэс "пакш", в мире, венгрия, виктор орбан