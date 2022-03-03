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Случаи отстранения сборных от участия в Олимпийских / Паралимпийских играх

Случаи отстранения сборных от участия в Олимпийских / Паралимпийских играх - РИА Новости, 03.03.2022

Случаи отстранения сборных от участия в Олимпийских / Паралимпийских играх

Отстранение сборных в полном составе – редчайший случай для Олимпийских / Паралимпийских игр. За многовековую историю вето на участие в соревнованиях... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:18

2022-03-03T13:18

2022-03-03T13:19

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Отстранение сборных в полном составе – редчайший случай для Олимпийских / Паралимпийских игр. За многовековую историю вето на участие в соревнованиях спортсменов из одной страны накладывалось всего несколько раз. Один из первых случаев произошел в Древней Греции в 420 году до нашей эры на 90-й Олимпиаде. Тогда от Игр были отстранены спартанцы, которые нарушили запрет на прекращение войн и провели во время состязаний военные маневры. Изначально Спарта была просто оштрафована. К дисквалификации прибегли только после того, как древнее государство отказалось платить по счетам. Один из атлетов, колесничий Лихас, попытался обойти запрет, принял участие в гонке от греческих Фив и пришел к финишу первым. Но олимпийским чемпионом он пробыл недолго – как только обнаружилось, что спортсмен спартанец, победу аннулировали.Современные Олимпийские игры не так уже редко несли потери, и в основном они были связаны с политикой. В 1920 году на VII летние Олимпийские игры в Антверпене (Бельгия) не были приглашены Германия, Австрия, Венгрия, Турция и Болгария, признанные организаторами Первой мировой войны. В 1924 году сборная Германии вновь была не допущена к I Олимпийским зимним играм в Шамони (Франция) и к VIII летним Олимпийским играм в Париже (Франция). В 1946 году после окончания Второй мировой войны XIV летние Олимпийские игры прошли в Лондоне (Великобритании), а зимние – в швейцарском Санкт-Морице. Спортсмены из Германии и Японии не были допущены к участию ни в одной Олимпиаде.В 1962 году Международный Олимпийский комитет отстранил Южную Африку от участия в летней Олимпиаде 1964 года в Токио (Япония) после принятия Генассамблеей ООН резолюции по апартеиду. В 1970 году Южноафриканский олимпийский комитет был официально исключен из МОК. При этом Южной Африке было разрешено продолжать участвовать в Паралимпиаде до Игр 1976 года в Торонто (Канада). Страна вернулась к Олимпийским и Паралимпийским играм в 1992 году в Барселоне (Испания). В 1972 году вход на Олимпиаду был блокирован Зимбабве (тогда Родезия), когда в стране началась гражданская война между поддерживаемыми британской короной правительственными войсками и борцами за независимость. Лондон признал независимое Зимбабве в 1980 году, санкции с нее были сняты. При этом Родезия была допущена до Паралимпийских играх в Гейдельберге (Германия) в 1972 году. Однако к Паралимпийским Играм 1976 года в Торонто (Канада) сборную Родезии не допустили. В 2000 году к летним Олимпийским играм в Сиднее (Австралия) не допустили команду Афганистана. Находившиеся у власти в этой стране талибы запрещали заниматься спортом женщинам, что было расценено как дискриминация по половому признаку. Афганистан также не был допущен к Паралимпийским играм.3 марта 2022 года Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине из-за угрозы массового бойкота со стороны других участников. Ранее IPC принял решение допустить их в нейтральном статусе.Глава организации Эндрю Парсонс заявил, что несколько Национальных паралимпийских комитетов угрожали отказаться от участия в Паралимпиаде в Пекине из-за решения Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, паралимпийские игры, олимпийские игры, спорт