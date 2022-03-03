https://ria.ru/20220303/oruzhie-1776215504.html

Украина ежедневно получает оружие от партнеров, заявил Зеленский

Украина ежедневно получает оружие от партнеров, заявил Зеленский - РИА Новости, 03.03.2022

Украина ежедневно получает оружие от партнеров, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно получает все больше оружия от своих партнеров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:04

2022-03-03T12:04

2022-03-03T12:17

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно получает все больше оружия от своих партнеров."Украина ежедневно получает оружие от наших партнеров, от настоящих друзей. Ежедневно все больше и больше мощного оружия", - сказал Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр