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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/operatsiya-1776193685.html
Без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию, заявил Володин
Без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию, заявил Володин - РИА Новости, 03.03.2022
Без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине именно сейчас, то "буквально на следующий день"... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:42
2022-03-03T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
нато
в мире
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине именно сейчас, то "буквально на следующий день" НАТО начала бы свою операцию руками украинских националистов."Если бы не началась операция (России на Украине - ред.), буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Парламентарий подчеркнул, что другого выхода у России не было. "И посмотрите, НАТО насколько нашпиговала Украину оружием. Если бы только не начали специальную миротворческую операцию, все это привело просто к последствиям трагическим. Для всех", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/volodin-1775943316.html
донецкая народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, в мире
10:42 03.03.2022
 
Без вмешательства России НАТО начала бы свою операцию, заявил Володин

Спикер ГД Володин: если бы Россия не начала операцию на Украине, это сделала бы НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине именно сейчас, то "буквально на следующий день" НАТО начала бы свою операцию руками украинских националистов.
"Если бы не началась операция (России на Украине - ред.), буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Парламентарий подчеркнул, что другого выхода у России не было. "И посмотрите, НАТО насколько нашпиговала Украину оружием. Если бы только не начали специальную миротворческую операцию, все это привело просто к последствиям трагическим. Для всех", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 22:55
Володин объяснил, почему его нет в санкционных списках
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТОВ мире
 
 
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