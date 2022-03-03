https://ria.ru/20220303/oon-1776277193.html

Совет ООН по правам человека начал дебаты по ситуации на Украине

Совет ООН по правам человека начал дебаты по ситуации на Украине - РИА Новости, 03.03.2022

Совет ООН по правам человека начал дебаты по ситуации на Украине

Совет ООН по правам человека начал срочные дебаты по ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T15:14

2022-03-03T15:14

2022-03-03T15:14

обострение ситуации в днр и лнр

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ЖЕНЕВА 3 мар – РИА Новости. Совет ООН по правам человека начал срочные дебаты по ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Решение о проведении срочных дебатов было принято секретариатом СПЧ в понедельник и одобрено 29 из 47 постоянных членов СПЧ. Тринадцать стран воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе, Россия, Куба, Венесуэла.Подобные дебаты СПЧ проводил всего шесть раз. Согласно процедуре, по их итогам может быть принята резолюция, проект которой должно поддержать как минимум 24 страны. Проект такой резолюции в понедельник представила Украина.В проекте, который имеется в распоряжении у РИА Новости, в частности, содержится призыв немедленно создать независимую комиссию по расследованию всех нарушений прав человека на Украине. В ее состав войдут три независимых эксперта, которых должен назначить сроком на один год действующий президент СПЧ. Эксперты дополнят работу мониторинговой миссии по правам человека на Украине.Предлагается выдать им мандат на "расследование всех предполагаемых нарушений и попраний прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Крыму и отдельных районах Донецкого и Луганского регионов, начиная с 2014 года, а также в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года". Эксперты должны собрать факты всех нарушений и выявить, где возможно, ответственных за совершение данных преступлений, а также сделать рекомендации по возможным мерам привлечения к ответственности.При условии принятия резолюции, независимая комиссия должна предоставить свой полный письменный отчет на 51 сессии Совета ООН по правам человека, которая пройдет осенью 2022 года.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/million-1776165170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр