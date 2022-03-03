12:46 03.03.2022 (обновлено: 13:11 03.03.2022)
США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, чтобы голосовали за антироссийские резолюции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы знаем очень хорошо, какими методами западные коллеги наши добиваются таких результатов (антироссийские резолюции ООН) - чистый шантаж, выкручивание рук", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.
В среду ГА ООН приняла резолюцию, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран. Она осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН.
Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные и ряд азиатских стран ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.