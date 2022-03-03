https://ria.ru/20220303/oon-1776227130.html

США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, заявил Лавров

США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2022

США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, заявил Лавров

США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, чтобы голосовали за антироссийские резолюции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:46

2022-03-03T12:46

2022-03-03T13:11

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, чтобы голосовали за антироссийские резолюции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы знаем очень хорошо, какими методами западные коллеги наши добиваются таких результатов (антироссийские резолюции ООН) - чистый шантаж, выкручивание рук", - сказал министр в интервью российским и иностранным СМИ.В среду ГА ООН приняла резолюцию, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран. Она осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН.Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные и ряд азиатских стран ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776197206.html

https://ria.ru/20220303/maduro-1776155989.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир путин, россия, франция, киев, генеральная ассамблея оон