https://ria.ru/20220303/odkb-1776204178.html

В Госдуму внесли проект о "координирующем государстве" в ОДКБ

В Госдуму внесли проект о "координирующем государстве" в ОДКБ - РИА Новости, 03.03.2022

В Госдуму внесли проект о "координирующем государстве" в ОДКБ

В Госдуму внесен протокол о внесении изменений в соглашение ОДКБ о миротворческой деятельности, вводящий понятие "координирующее государство", а также создание... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:23

2022-03-03T11:23

2022-03-03T11:23

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен протокол о внесении изменений в соглашение ОДКБ о миротворческой деятельности, вводящий понятие "координирующее государство", а также создание под его эгидой миротворческих сил.Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, подписанный в Душанбе 16 сентября 2021 г."Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира", - говорится в пояснительной записке к документу.

https://ria.ru/20220216/odkb-1773091666.html

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Ольга Маркова

душанбе, оон, в мире, одкб