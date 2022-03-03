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В Госдуму внесли проект о "координирующем государстве" в ОДКБ
В Госдуму внесли проект о "координирующем государстве" в ОДКБ - РИА Новости, 03.03.2022
В Госдуму внесли проект о "координирующем государстве" в ОДКБ
В Госдуму внесен протокол о внесении изменений в соглашение ОДКБ о миротворческой деятельности, вводящий понятие "координирующее государство", а также создание... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:23
2022-03-03T11:23
душанбе
оон
в мире
одкб
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен протокол о внесении изменений в соглашение ОДКБ о миротворческой деятельности, вводящий понятие "координирующее государство", а также создание под его эгидой миротворческих сил.Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, подписанный в Душанбе 16 сентября 2021 г."Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира", - говорится в пояснительной записке к документу.
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душанбе, оон, в мире, одкб
11:23 03.03.2022
 
В Госдуму внесли проект о "координирующем государстве" в ОДКБ

В Госдуму внесли законопроект о "координирующем государстве" в ОДКБ и миротворческих силах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен протокол о внесении изменений в соглашение ОДКБ о миротворческой деятельности, вводящий понятие "координирующее государство", а также создание под его эгидой миротворческих сил.
Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, подписанный в Душанбе 16 сентября 2021 г.
"Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира", - говорится в пояснительной записке к документу.
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