https://ria.ru/20220303/obstrely-1776254204.html
В Харькове националисты обстреляли граждан Китая, заявили в Минобороны
В Харькове националисты обстреляли граждан Китая, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.03.2022
В Харькове националисты обстреляли граждан Китая, заявили в Минобороны
Украинские националисты в Харькове ранили двух граждан КНР, которые пытались покинуть город, сообщил в четверг на брифинге начальник Национального центра... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T14:05
2022-03-03T14:05
2022-03-03T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
китай
в мире
харьков
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские националисты в Харькове ранили двух граждан КНР, которые пытались покинуть город, сообщил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьезные ранения", - сказал Мизинцев.В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.Основными задачами межведомственного координационного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик; обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
https://ria.ru/20220303/mariupol-1776252407.html
https://ria.ru/20220303/kharkov-1776238859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, в мире, харьков, украина
14:05 03.03.2022 (обновлено: 14:12 03.03.2022)
В Харькове националисты обстреляли граждан Китая, заявили в Минобороны
Минобороны: в Харькове националисты обстреляли граждан Китая, два человека серьезно ранены
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские националисты в Харькове ранили двух граждан КНР, которые пытались покинуть город, сообщил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вчера в Харькове
нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России
, два человека получили серьезные ранения", - сказал Мизинцев.
В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.
Основными задачами межведомственного координационного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины
в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик
; обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.