https://ria.ru/20220303/obstrel-1776293992.html
При обстреле Киевского района Донецка пострадал человек
При обстреле Киевского района Донецка пострадал человек - РИА Новости, 03.03.2022
При обстреле Киевского района Донецка пострадал человек
Один человек ранен при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:12
2022-03-03T16:12
2022-03-03T16:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
сцкк
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек ранен при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В Киевском районе, по улице Лиственная, 9, ранение получил один человек. Подробности уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в СЦКК добавляет, что пострадавшая - женщина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220303/donetsk-1776204793.html
https://ria.ru/20220303/lnr-1776276391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, сцкк
При обстреле Киевского района Донецка пострадал человек
При обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских военных пострадала женщина