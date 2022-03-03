https://ria.ru/20220303/obstrel-1776293992.html

При обстреле Киевского района Донецка пострадал человек

При обстреле Киевского района Донецка пострадал человек - РИА Новости, 03.03.2022

При обстреле Киевского района Донецка пострадал человек

Один человек ранен при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:12

2022-03-03T16:12

2022-03-03T16:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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сцкк

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Один человек ранен при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В Киевском районе, по улице Лиственная, 9, ранение получил один человек. Подробности уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в СЦКК добавляет, что пострадавшая - женщина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/donetsk-1776204793.html

https://ria.ru/20220303/lnr-1776276391.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, сцкк