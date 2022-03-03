https://ria.ru/20220303/obstrel-1776238155.html

Украинские войска выпустили 12 мин по Березовскому в ЛНР

Украинские войска выпустили 12 мин по Березовскому в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022

Украинские войска выпустили 12 мин по Березовскому в ЛНР

Украинские войска в четверг утром обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив по нему 12 мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T13:16

2022-03-03T13:16

2022-03-03T13:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив по нему 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 12.20 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новотошковское в район н.п. Березовское: миномет 120 мм (12 мин)", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф