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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/obstrel-1776238155.html
Украинские войска выпустили 12 мин по Березовскому в ЛНР
Украинские войска выпустили 12 мин по Березовскому в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
Украинские войска выпустили 12 мин по Березовскому в ЛНР
Украинские войска в четверг утром обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив по нему 12 мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T13:16
2022-03-03T13:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив по нему 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 12.20 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новотошковское в район н.п. Березовское: миномет 120 мм (12 мин)", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/obstrel-1776197296.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
13:16 03.03.2022
 
Украинские войска выпустили 12 мин по Березовскому в ЛНР

В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили 12 мин по населенному пункту Березовское

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли населенный пункт Березовское в Луганской народной республике, выпустив по нему 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 12.20 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новотошковское в район н.п. Березовское: миномет 120 мм (12 мин)", - говорится в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:54
Украинские военные обстреляли из минометов два населенных пункта в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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