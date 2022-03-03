https://ria.ru/20220303/obstrel-1776220285.html

ВСУ при обстреле Горловки повредили газопровод

ВСУ при обстреле Горловки повредили газопровод - РИА Новости, 03.03.2022

ВСУ при обстреле Горловки повредили газопровод

Украинские войска при обстреле Горловки в Донецкой народной республике повредили газопровод, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T12:23

2022-03-03T12:23

2022-03-03T12:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Горловки в Донецкой народной республике повредили газопровод, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ населенного пункта Горловка зафиксированы повреждения... по улице Инициативная поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/obstrel-1776185869.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка