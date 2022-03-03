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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/obstrel-1776206069.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку запрещенными снарядами
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку запрещенными снарядами - РИА Новости, 03.03.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку запрещенными снарядами
Украинские войска обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой народной республике минами калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T11:29
2022-03-03T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой народной республике минами калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."10:05 - н.п. Опытное - г, Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 10:25 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос ш-ты Ленина ): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - пишет ведомство в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, горловка
11:29 03.03.2022 (обновлено: 11:40 03.03.2022)
 
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку запрещенными снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой народной республике минами калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"10:05 - н.п. Опытное - г, Донецк: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 10:25 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос ш-ты Ленина ): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - пишет ведомство в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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