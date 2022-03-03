https://ria.ru/20220303/obstrel-1776185869.html
Попавший под обстрел в ЛНР подросток находится в реанимации
Попавший под обстрел в ЛНР подросток находится в реанимации - РИА Новости, 03.03.2022
Попавший под обстрел в ЛНР подросток находится в реанимации
Один из подростков, попавших накануне под минометный обстрел в Луганской народной республике, находится в реанимации, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T10:10
2022-03-03T10:10
2022-03-03T10:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Один из подростков, попавших накануне под минометный обстрел в Луганской народной республике, находится в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава ЛНР."Один в реанимации. Второй дома. Первого оперировали всю ночь, он в тяжелом состоянии в реанимации", - сообщил собеседник агентства.В среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что при обстреле со стороны украинских войск из минометов калибра 120 миллиметров на автодороге Голубовское - Кировск получили ранения два 15-летних подростка.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/lnr-1776175966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Попавший под обстрел в ЛНР подросток находится в реанимации
Попавший под минометный обстрел в ЛНР подросток находится в реанимации