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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/obstrel-1776164062.html
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Четыре обстрела четырех населенных пунктов со стороны украинских войск зафиксировано в Луганской народной республике по состоянию на 03.00 мск четверга,... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T04:55
2022-03-03T04:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Четыре обстрела четырех населенных пунктов со стороны украинских войск зафиксировано в Луганской народной республике по состоянию на 03.00 мск четверга, говорится сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/donetsk-1775972603.html
https://ria.ru/20220302/obstrel-1776108397.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина
04:55 03.03.2022
 
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

СЦКК: украинские войска четыре раза обстреляли населенные пункты в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК
Представитель СЦКК - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Четыре обстрела четырех населенных пунктов со стороны украинских войск зафиксировано в Луганской народной республике по состоянию на 03.00 мск четверга, говорится сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сводка представительства ЛНР в СЦКК по состоянию на 03.00 03 марта 2022 года. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4 обстрела по 4 населенным пунктам Республики", — говорится в сообщении.
Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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