https://ria.ru/20220303/obstrel-1776164062.html

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 03.03.2022

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Четыре обстрела четырех населенных пунктов со стороны украинских войск зафиксировано в Луганской народной республике по состоянию на 03.00 мск четверга,... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T04:55

2022-03-03T04:55

2022-03-03T04:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

украина

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ЛУГАНСК, 3 мар — РИА Новости. Четыре обстрела четырех населенных пунктов со стороны украинских войск зафиксировано в Луганской народной республике по состоянию на 03.00 мск четверга, говорится сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/donetsk-1775972603.html

https://ria.ru/20220302/obstrel-1776108397.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина