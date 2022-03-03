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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220303/nuland-1776351444.html
Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россией
Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россией - РИА Новости, 03.03.2022
Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россией
США всегда готовы разговаривать со всеми, в том числе с РФ, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд, комментируя возможность контактов с Россией. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T19:45
2022-03-03T19:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
сша
в мире
виктория нуланд
государственный департамент сша
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США всегда готовы разговаривать со всеми, в том числе с РФ, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд, комментируя возможность контактов с Россией."Как вы знаете, президент Байден разговаривал с президентом Путиным много раз, пока мы видели как Россия наращивает там военную мощь. Мы призываем сесть за стол переговоров на разных уровнях и предлагали сесть за стол переговоров, но Россия несерьезно отнеслась к этим предложениям. Мы готовы разговаривать со всеми в любое время, всегда", - заявила Нуланд в эфире Youtube-канала "Эхо Москвы".Виктория Нуланд также заявила, что США открыты к переговорам, если РФ готова вывести свои войска с Украины."Если он (президент РФ Владимир Путин - ред.) готов убрать российские войска с Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, мы готовы с ним разговаривать, если это так. Эта война должна прекратиться", - сказала она. По ее словам, Путин не пытался связаться с президентом США Джо Байденом.Кроме того замгоссекретаря США заявила, что Джо Байден готов в любой момент Владимиром Путиным об ответственности Москвы на Украине."Президент Байден готов говорить с президентом Путиным в любое время, готов серьезно говорить о его ответственности - о том, что он уже сделал, о трагедии, которую он уже причинил не только Украине, но и в России", - сказала она.По словам Нуланд, США не повышают уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие нельзя применять, этот тезис подтверждается в контактах США и РФ."Президент Путин произнес весьма нерациональные высказывания по поводу ядерного оружия. Правительство РФ и США имеют уникальные обязательства перед миром. Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично", - сказала она."Мы не стали поднимать уровень безопасности, наша цель - успокоить ситуацию. Мы вообще отложили собственные ядерные учения, которые обычно проходят четыре раза в году. Мы хотим добиться деэскалации ситуации и хотим таким образом подать пример президенту Путину", - добавила замгоссекретаря.Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Большинством голосов совета директоров радиостанции "Эха Москвы" 3 марта было принято решение о ее ликвидации. Первого марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"* " за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности проводящейся с 24 февраля российской военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* СМИ, выполняющее функции иноагента в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, сша, в мире, виктория нуланд, государственный департамент сша
19:45 03.03.2022 (обновлено: 19:59 03.03.2022)
 
Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россией

Замгоссекретаря Нуланд: США готовы разговаривать со всеми и всегда, в том числе с Россией

© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США всегда готовы разговаривать со всеми, в том числе с РФ, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд, комментируя возможность контактов с Россией.
"Как вы знаете, президент Байден разговаривал с президентом Путиным много раз, пока мы видели как Россия наращивает там военную мощь. Мы призываем сесть за стол переговоров на разных уровнях и предлагали сесть за стол переговоров, но Россия несерьезно отнеслась к этим предложениям. Мы готовы разговаривать со всеми в любое время, всегда", - заявила Нуланд в эфире Youtube-канала "Эхо Москвы".
Виктория Нуланд также заявила, что США открыты к переговорам, если РФ готова вывести свои войска с Украины.
"Если он (президент РФ Владимир Путин - ред.) готов убрать российские войска с Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, мы готовы с ним разговаривать, если это так. Эта война должна прекратиться", - сказала она. По ее словам, Путин не пытался связаться с президентом США Джо Байденом.
Кроме того замгоссекретаря США заявила, что Джо Байден готов в любой момент Владимиром Путиным об ответственности Москвы на Украине.
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"Президент Байден готов говорить с президентом Путиным в любое время, готов серьезно говорить о его ответственности - о том, что он уже сделал, о трагедии, которую он уже причинил не только Украине, но и в России", - сказала она.
По словам Нуланд, США не повышают уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие нельзя применять, этот тезис подтверждается в контактах США и РФ.
"Президент Путин произнес весьма нерациональные высказывания по поводу ядерного оружия. Правительство РФ и США имеют уникальные обязательства перед миром. Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично", - сказала она.
"Мы не стали поднимать уровень безопасности, наша цель - успокоить ситуацию. Мы вообще отложили собственные ядерные учения, которые обычно проходят четыре раза в году. Мы хотим добиться деэскалации ситуации и хотим таким образом подать пример президенту Путину", - добавила замгоссекретаря.
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Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Большинством голосов совета директоров радиостанции "Эха Москвы" 3 марта было принято решение о ее ликвидации. Первого марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"* " за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности проводящейся с 24 февраля российской военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
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22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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