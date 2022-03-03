19:45 03.03.2022 (обновлено: 19:59 03.03.2022)
Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россией
Замгоссекретаря Нуланд: США готовы разговаривать со всеми и всегда, в том числе с Россией
© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Susan Walsh
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США всегда готовы разговаривать со всеми, в том числе с РФ, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд, комментируя возможность контактов с Россией.
"Как вы знаете, президент Байден разговаривал с президентом Путиным много раз, пока мы видели как Россия наращивает там военную мощь. Мы призываем сесть за стол переговоров на разных уровнях и предлагали сесть за стол переговоров, но Россия несерьезно отнеслась к этим предложениям. Мы готовы разговаривать со всеми в любое время, всегда", - заявила Нуланд в эфире Youtube-канала "Эхо Москвы".
Виктория Нуланд также заявила, что США открыты к переговорам, если РФ готова вывести свои войска с Украины.
"Если он (президент РФ Владимир Путин - ред.) готов убрать российские войска с Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, мы готовы с ним разговаривать, если это так. Эта война должна прекратиться", - сказала она. По ее словам, Путин не пытался связаться с президентом США Джо Байденом.
Кроме того замгоссекретаря США заявила, что Джо Байден готов в любой момент Владимиром Путиным об ответственности Москвы на Украине.
"Президент Байден готов говорить с президентом Путиным в любое время, готов серьезно говорить о его ответственности - о том, что он уже сделал, о трагедии, которую он уже причинил не только Украине, но и в России", - сказала она.
По словам Нуланд, США не повышают уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие нельзя применять, этот тезис подтверждается в контактах США и РФ.
"Президент Путин произнес весьма нерациональные высказывания по поводу ядерного оружия. Правительство РФ и США имеют уникальные обязательства перед миром. Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично", - сказала она.
"Мы не стали поднимать уровень безопасности, наша цель - успокоить ситуацию. Мы вообще отложили собственные ядерные учения, которые обычно проходят четыре раза в году. Мы хотим добиться деэскалации ситуации и хотим таким образом подать пример президенту Путину", - добавила замгоссекретаря.
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Большинством голосов совета директоров радиостанции "Эха Москвы" 3 марта было принято решение о ее ликвидации. Первого марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"* " за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности проводящейся с 24 февраля российской военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России