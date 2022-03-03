https://ria.ru/20220303/nuland-1776351444.html

Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россией

Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россией - РИА Новости, 03.03.2022

Нуланд прокомментировала возможность контактов с Россией

США всегда готовы разговаривать со всеми, в том числе с РФ, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд, комментируя возможность контактов с Россией. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T19:45

2022-03-03T19:45

2022-03-03T19:59

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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в мире

виктория нуланд

государственный департамент сша

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США всегда готовы разговаривать со всеми, в том числе с РФ, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд, комментируя возможность контактов с Россией."Как вы знаете, президент Байден разговаривал с президентом Путиным много раз, пока мы видели как Россия наращивает там военную мощь. Мы призываем сесть за стол переговоров на разных уровнях и предлагали сесть за стол переговоров, но Россия несерьезно отнеслась к этим предложениям. Мы готовы разговаривать со всеми в любое время, всегда", - заявила Нуланд в эфире Youtube-канала "Эхо Москвы".Виктория Нуланд также заявила, что США открыты к переговорам, если РФ готова вывести свои войска с Украины."Если он (президент РФ Владимир Путин - ред.) готов убрать российские войска с Украины, если он готов поговорить с нами серьезно, мы готовы с ним разговаривать, если это так. Эта война должна прекратиться", - сказала она. По ее словам, Путин не пытался связаться с президентом США Джо Байденом.Кроме того замгоссекретаря США заявила, что Джо Байден готов в любой момент Владимиром Путиным об ответственности Москвы на Украине."Президент Байден готов говорить с президентом Путиным в любое время, готов серьезно говорить о его ответственности - о том, что он уже сделал, о трагедии, которую он уже причинил не только Украине, но и в России", - сказала она.По словам Нуланд, США не повышают уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие нельзя применять, этот тезис подтверждается в контактах США и РФ."Президент Путин произнес весьма нерациональные высказывания по поводу ядерного оружия. Правительство РФ и США имеют уникальные обязательства перед миром. Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично", - сказала она."Мы не стали поднимать уровень безопасности, наша цель - успокоить ситуацию. Мы вообще отложили собственные ядерные учения, которые обычно проходят четыре раза в году. Мы хотим добиться деэскалации ситуации и хотим таким образом подать пример президенту Путину", - добавила замгоссекретаря.Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*. Большинством голосов совета директоров радиостанции "Эха Москвы" 3 марта было принято решение о ее ликвидации. Первого марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и телеканала "Дождь"* " за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности проводящейся с 24 февраля российской военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* СМИ, выполняющее функции иноагента в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, в мире, виктория нуланд, государственный департамент сша